Na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy świętowano 50-lecie jednego ze swoich wydziałów

2025-12-08, 15:30 Magda Jasińska / Redakcja

Jubileusz 50-lecia wydziału miał niesamowitą muzyczną oprawę. / Fot. Magda Jasińska

Na estradzie sali symfonicznej wystąpili jazzmani i chóry. Publiczność mogła również posłuchać nagrania z sali organowej.

To już 50 lat. Swój okrągły jubileusz obchodzi wydział Akademii Muzycznej o najdłuższej nazwie: Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej.



- Sam studiowałem na tym wydziale, kiedy jeszcze nosił nazwę: Wydział Wychowania Muzycznego - wspomina obecny dziekan prof. Janusz Stanecki. - Z czasem zmiany kierunków otworzyły nam pole do tworzenia nowych specjalności. Najpierw do prowadzenia zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej, a potem muzyki kościelnej.



