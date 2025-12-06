Mikołajki w Świeciu. Ależ to wyglądało! Przez miasto przejechała zmotoryzowana „Wataha" [wideo + zdjęcia]

2025-12-06, 17:30 Marcin Doliński / Redakcja

Tak wyglądały motocyklowe Mikołajki w Świeciu. / Fot. Marcin Doliński

Kilkudziesięciu motocyklistów przebranych za świętych Mikołajów rozdawało prezenty najmłodszym.

- Jak co roku nie zawodzimy! Każdy z nas może być świętym Mikołajem. Najważniejsze, aby dzieci był zadowolone - mówi Adam Arczyński, prezes Świeckiego Stowarzyszenia Motocyklistów Wataha. - Ważne są nie tylko cukierki, ale także ten uśmiech na twarzy, kiedy spotkają takiego Mikołaja ma motocyklu.



Cała relacja z motorowych Mikołajek w Świeciu do wysłuchania poniżej.

Relacja Marcina Dolińskiego