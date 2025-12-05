Prezydent zawetował tzw. ustawę łańcuchową. Komentarz Izabeli Szolgini w „Rozmowie Dnia" PR PiK

2025-12-05, 09:04  Maciej Wilkowski/Redakcja
Izabella Szolginia/fot. Tomasz Kaźmierski

Izabella Szolginia/fot. Tomasz Kaźmierski

Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał tak zwanej „ustawy łańcuchowej", która miała wprowadzić zakaz trzymania psów na uwięzi i przygotował własne rozwiązania. Jak odebrali to ci, którzy na co dzień opiekują się zwierzętami? O tym w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK, Maciej Wilkowski rozmawiał z Izabellą Szolginią, dyrektor bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt oraz prezes kujawsko-pomorskiego oddziału OTOZ Animals.

Izabella Szolginia mówiła między innymi: - Nie należy wyważać otwartych drzwi. Są kraje, które taką ustawę wprowadziły z sukcesem i nikt się nie burzy, nikt nie mówi, że się utrudnia życie rolnikom, to przeważnie oni trzymają te zwierzaki na łańcuchach. Jeżeli są państwa, które wprowadziły taki zakaz, i to funkcjonuje, to należy się dobrze temu przyjrzeć i wprowadzić u nas.

Podkreśliła, że najważniejsza w tej kwestii jest ewolucja i edukacja.
- W latach 60., na okładce czasopisma dla dzieci „Świerszczyk" - widziałam na własne oczy - była buda i pies na łańcuchu. Chodzi o to, żeby ludzie mieli od początku inne nastawienie do zwierząt. Wszystko zależy od człowieka, od wychowania. Skoro człowiek nie wyniesie wiedzy z domu, to niech ją wyniesie z lekcji: czym jest kot, pies, czym jest żywa istota. I na tym to by się zasadzało. Nie byłoby wtedy żadnej dyskusji i prezydent podpisałby taką ustawę.



Izabella Szolginia stwierdziła, że można trochę zmodyfikować przepisy, jeżeli chodzi o proponowane powierzchnie kojców. - Skoro te powierzchnie były - niby - kością niezgody, chociaż mnie się wydaje, że to jest pretekst polityczny, a ja nie chcę wchodzić w politykę, ponieważ zwierzęta powinny być a priori apolityczne. Wierzę w to, że we wszystkich opcjach politycznych są ludzie, którzy mieszkając na wsi, czy będąc rolnikami mają psy i dobrze traktują zwierzęta (...).

Cała rozmowa jest niżej, wcześniejsze zamieszczamy: TUTAJ

PR PiK - „Rozmowa Dnia" z Izabellą Szolginią

Bydgoszcz

Region

Uwaga Nie wolno pić wody z kranu w Brześciu Kujawskim i okolicach. Wykryto bakterie

Uwaga! Nie wolno pić wody z kranu w Brześciu Kujawskim i okolicach. Wykryto bakterie

2025-12-05, 09:42
Kiedy będzie go widać z kosmosu Dom w bydgoskim Fordonie świeci 300 tysiącami lampek [zdjęcia]

Kiedy będzie go widać z kosmosu? Dom w bydgoskim Fordonie świeci 300 tysiącami lampek! [zdjęcia]

2025-12-05, 08:39
EkoEksperymentarium w Bydgoszczy. Jedna z sal Młynów Rothera zamieniła się w mieszkanie [wideo zdjęcia]

EkoEksperymentarium w Bydgoszczy. Jedna z sal Młynów Rothera zamieniła się w mieszkanie [wideo + zdjęcia]

2025-12-05, 07:50
To będzie ogromne przedsięwzięcie. Ulicami Bydgoszczy przejedzie 56-metrowy transport z kładką pieszo-rowerową [mapa]

To będzie ogromne przedsięwzięcie. Ulicami Bydgoszczy przejedzie 56-metrowy transport z kładką pieszo-rowerową [mapa]

2025-12-05, 06:50
Wspólne śpiewanie i słodycze w tramwaju. Świąteczny pojazd wyjeżdża na tory w Toruniu

Wspólne śpiewanie i słodycze w tramwaju. Świąteczny pojazd wyjeżdża na tory w Toruniu

2025-12-04, 21:02
We Włocławku powstaje nowoczesna spalarnia śmieci. Będzie sprzedawać ciepło do sieci komunalnej miasta

We Włocławku powstaje nowoczesna spalarnia śmieci. Będzie sprzedawać ciepło do sieci komunalnej miasta

2025-12-04, 19:56
Toruń. Tajemniczy mężczyzna miał zaczepiać dzieci i mieszkańców w pobliżu ul. Sobieskiego i parku Glazja

Toruń. Tajemniczy mężczyzna miał zaczepiać dzieci i mieszkańców w pobliżu ul. Sobieskiego i parku Glazja

2025-12-04, 18:50
Jest wyrok w sprawie bójki w pubie w Toruniu, która zakończyła się śmiercią

Jest wyrok w sprawie bójki w pubie w Toruniu, która zakończyła się śmiercią

2025-12-04, 15:36
Rodzice walczą, by mała szkoła nie została zlikwidowana. Dzieci ważniejsze od oszczędności

Rodzice walczą, by mała szkoła nie została zlikwidowana. „Dzieci ważniejsze od oszczędności"

2025-12-04, 14:40

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę