Rodzice walczą, by mała szkoła nie została zlikwidowana. „Dzieci ważniejsze od oszczędności"

Rodzice nie zgadzają się na likwidację szkoły/fot. Marcin Doliński
Mała szkoła w Łowinku w gminie Pruszcz może zostać niedługo zlikwidowana. Sprzeciwiają się temu rodzice, którzy dzisiaj spotkali się z naszym reporterem.
Rodzice są zrozpaczeni planami burmistrza. - Chce zamknąć szkołę już po po raz drugi, nie pozwolimy na to - mówią. - Nie można patrzeć tylko na oszczędności, ważniejsze jest dobro dziecka, o którym burmistrz zresztą ciągle mówi. Poszukajmy oszczędności, żeby szkoła przetrwała. Ona jest piękna, w mniejszych grupach jest bezpieczniej. My się tu wszyscy znamy. Nie ma problemu z narkotykami, czy z przemocą. Żyjemy jak w rodzinie. To jest największe bezpieczeństwo dla naszych dzieci, będziemy walczyć o tę szkołę.
Dlaczego Dariusz Wądołowski - burmistrz gminy i miasta Pruszcz chce zlikwidować szkołę w Łowinku? - W całej Polsce mamy problem demograficzny. W 1934 roku w tej szkole nie będzie nawet 50 dzieci - tłumaczy. - Oczywiście jedno z rozwiązań jest takie, że szkoła w Łowinku jest filią szkoły w Serocku. Można też zrobić szkołę tylko w Serocku i powoli wygaszać tę w Łowinku, czyli od jakiegoś roku już nie przyjmować tam dzieci.
Burmistrz uważa, że klasy powinny być co najmniej 14-15-osobowe. - Tylko wtedy można zagrać w piłkę, a nauczyciel może realizować program. To na pierwszym miejscu jest dla mnie to ważne i mówię to rzetelnie mieszkańcom - przekonuje burmistrz.
Co dalej ze szkołą? Decyzję podejmą radni być może jeszcze w tym roku.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę