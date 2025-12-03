Płonie dawny hotel „Orbis" w Ciechocinku. Na miejscu 10 strażackich zastępów [aktualizacja]

2025-12-03, 20:47 Bartosz Nawrocki/Redakcja

Płonie pustostan w Ciechocinku/fot. PSP Aleksandrów Kujawski

W Ciechocinku, przy ul. Sienkiewicza zapalił się pustostan. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił. Strażacy walczą, by płomienie nie przeniosły się na sąsiednie budynki. O godz. 22:00 akcja wciąż trwała.

Aktualizacja - stan na godz. 22:00: strażacy przekazali, że pożar wciąż nie został opanowany i jest bardzo trudny do ugaszenia. Nie zlokalizowano źródła ognia. Strażacy nie mogą wejść do środka. Zapaliło się poddasze.



