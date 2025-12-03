Płonie dawny hotel „Orbis" w Ciechocinku. Na miejscu 10 strażackich zastępów [aktualizacja]
W Ciechocinku, przy ul. Sienkiewicza zapalił się pustostan. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił. Strażacy walczą, by płomienie nie przeniosły się na sąsiednie budynki. O godz. 22:00 akcja wciąż trwała.
Aktualizacja - stan na godz. 22:00: strażacy przekazali, że pożar wciąż nie został opanowany i jest bardzo trudny do ugaszenia. Nie zlokalizowano źródła ognia. Strażacy nie mogą wejść do środka. Zapaliło się poddasze.
- Zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło o godzinie 18:22 - mówił Polskiemu Radiu PiK st. asp. Michał Żbikowski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. - Jest to opuszczony budynek wielorodzinny. Pożar dość mocno się rozwinął. Część dachu uległa zawaleniu, zapadła się do wnętrza tego budynku. Mamy na miejscu 10 strażackich zastępów, w tym 6 zastępów ochotniczej straży pożarnej oraz 4 zastępy z PSP. Na miejscu jest również policja, która nam zabezpieczyła teren działań. Droga jest zamknięta. w tej chwili brak jakiejkolwiek informacji odnośnie osób poszkodowanych.