Płonie dawny hotel „Orbis" w Ciechocinku. Na miejscu 10 strażackich zastępów

2025-12-03, 20:47 Bartosz Nawrocki/Redakcja

Płonie pustostan w Ciechocinku/fot. PSP Aleksandrów Kujawski

W Ciechocinku, przy ul. Sienkiewicza zapalił się pustostan. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia. Strażacy walczą, by płomienie nie przeniosły się na sąsiednie budynki.

- Zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło o godzinie 18:22 - mówi st. asp. Michał Żbikowski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. - Jest to opuszczony budynek wielorodzinny. Pożar dość mocno się rozwinął. Część dachu uległa zawaleniu, zapadła się do wnętrza tego budynku. Mamy na miejscu 10 strażackich zastępów, w tym 6 zastępów ochotniczej straży pożarnej oraz 4 zastępy z PSP. Na miejscu jest również policja, która nam zabezpieczyła teren działań. Droga jest zamknięta. w tej chwili brak jakiejkolwiek informacji odnośnie osób poszkodowanych.



Trwa walka, by ogień nie rozprzestrzenił się na sąsiadujące budynki.