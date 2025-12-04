Płonął dawny hotel „Orbis" w Ciechocinku. Strażacy walczyli z ogniem dziesięć godzin [aktualizacja]

2025-12-04, 06:47 Bartosz Nawrocki/Redakcja

Płonie pustostan w Ciechocinku/fot. PSP Aleksandrów Kujawski

W Ciechocinku, przy ul. Sienkiewicza w środę wieczorem zapalił się pustostan. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił. Strażacy walczyli, by płomienie nie przeniosły się na sąsiednie budynki.

Akcja strażaków trwała 10 godzin. - Zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło o godzinie 18:22 - mówił Polskiemu Radiu PiK st. asp. Michał Żbikowski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. - Jest to opuszczony budynek wielorodzinny. Pożar dość mocno się rozwinął. Część dachu uległa zawaleniu, zapadła się do wnętrza tego budynku. Mamy na miejscu 10 strażackich zastępów, w tym 6 zastępów ochotniczej straży pożarnej oraz 4 zastępy z PSP.



Na miejscu była również policja, która zabezpieczyła teren działań. Droga była zamknięta. Obecnie pożar jest już opanowany.

