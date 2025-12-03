Na tym rondzie wszystko kręci się wokół Arktyki! Polarnicy z UMK „dostali" kawałek Torunia

Rondo Toruńskich Polarników - tak od dziś nazywa się skrzyżowanie Szosy Okrężnej i ulicy Gagarina w Toruniu/fot. Michał Zaręba
Rondo Toruńskich Polarników - tak od dziś nazywa się skrzyżowanie Szosy Okrężnej i ulicy Gagarina w Toruniu. W uroczystym odsłonięciu tabliczki uczestniczyli przedstawiciele UMK, urzędu miasta i uczestnicy I Toruńskiej Wyprawy Polarnej na Spitsbergen w 1975 roku. Stacja działa już 50 lat.
- Byłem wtedy 22-letnim studentem, który jechał na północ, żeby realizować swój temat magisterski. Wybrałem specjalizację hydrologia. Zająłem się działalnością rzek lodowcowych - mówi Wiktor Piotr Szczepanik. - Pewne oddalenie i tęsknota za rodzinką były, ale ciekawość świata i żądza przygód zawsze zwyciężały. W sumie cztery razy byłem na różnych wyprawach.
Ireneusz Sobota jest kierownikiem stacji polarnej UMK na Spitsbergenie. - Jest to dla nas wszystkich wielkie wzruszenie, że te rondo powstało. Praktycznie jeździmy na Arktykę co roku. Stacja się rozwija naukowo, ale to też jest takie nasze małe gospodarstwo gdzieś tam, na dalekiej północy.
- To rondo będzie przypominać o tych naukowcach, których już z nami nie ma - mówi prof. Andrzej Tretyn, rektor UMK. - Trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie przez 50 lat bez sztafety naukowców, którzy utrzymywali tą stację i dzięki temu przetrwała próbę czasu.
