Święto Wojsk Rakietowych w Toruniu. Zaprezentowano sprzęt, snuto plany na przyszłość

Święto Wojsk Rakietowych w Toruniu/fot. Michał Zaręba
Wykłady i prezentacje sprzętu wojskowego przygotowano w Toruniu z okazji 60. rocznicy utworzenia Wojsk Rakietowych i Artylerii. Miejsce obchodów nie jest przypadkowe. Toruń to kolebka artylerii.
Uczestnicy opowiedzieli o planach modernizacji i rozwoju jednostki. – Same zadania się nie zmieniły, one zostały rozszerzone o pakiet dotyczący nowoczesnego uzbrojenia, które aktualnie trafia do nas. Dotyczy to również systemów bezzałogowych i dużo więcej specjalności, o których będziemy szkolić – stwierdził podpułkownik Bogumił Bętkowski, zastępca komendanta Centrum Szkoleniowego Wojsk Rakietowych i Artylerii.
– Budujemy i modernizujemy interoperacyjność z naszymi przyjaciółmi z NATO. Doskonalimy systemy kierowania ogniem, które są wspomagane różnymi dostępnymi narzędziami. Wojna w Ukrainie pokazuje nam różne aspekty: digitalizacja, dronizacja totalna i te pięć minut artylerii na początku – dodał pułkownik Andrzej Kupisz, szef zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych.
W toruńskich koszarach stacjonować będą dowództwo i jeden z czterech dywizjonów 1. Brygady Rakiet. Żołnierzy szkoli już Akademia Himars.
