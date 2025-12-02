Dzieci dały optymizm, seniorzy dojrzałą bliskość. Finał projektu „Energia Integracji" w Toruniu

2025-12-02, 20:40 Michał Zaręba/Redakcja

Projekt „Energia Integracji" edycja 2024/fot. Michał Zaręba/archiwum

W Centrum Dialogu w Toruniu podsumowano piątą edycję projektu „Energia Integracji". Przez pół roku wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Młody Las spotykali się z seniorami z Kamienicy Inicjatyw.

- Uczyłam się od młodych ich optymizmu i energii, a drugiej strony byłam dla nich, jak gdyby przewodnikiem, bliską dojrzałą osobą...



- Nauczyliśmy się mieć bliski kontakt ze starszymi osobami i zaczęliśmy ich doceniać. Oni potrafią też w jakimś stopniu miło spędzać czas, tak jak my. Chodzi o tańczenie, bawienie się... - mówili uczestnicy projektu.



- Nam nawet nie chodzi o to, żeby jedni od drugich się czegoś uczyli, co oczywiście się naturalnie wydarza. Zależy nam, żeby te dwie grupy się poznały, nawiązały jakąś relację - mówi Maciej Koziołocki, Fundacja Archipelag Inicjatyw, koordynator projektu „Energia Integracji". - I rzeczywiście tak to wygląda, że dzieci pytają o konkretnych seniorów, dzielą się z nimi swoimi problemami. Jedni wiedzą o urodzinach drugich, nawiązuje się relacja i tworzy się więź.



Głównym mecenasem projektu była Grupa Energa, a patronem medialnym - Polskie Radio PiK.



