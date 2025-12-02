Nieszczelna butla gazowa w Osiu koło Świecia. Strażacy ewakuowali mieszkańców [AKTUALIZACJA]

2025-12-02, 17:00 Agata Raczek/Redakcja

Strażacy próbują usunąć nieszczelność z domowej butli gazowej. Akcja w Osiu koło Świecia

Uszkodzony zawór w domowej butli gazowej doprowadził do nieszczelności i wycieku paliwa. Strażacy działają tam od ok. godz. 16:00.

- O godzinie 15:56 otrzymaliśmy zgłoszenie o wycieku gazu z butli przydomowej - mówił st. kpt. Adam Gwizdała, rzecznik świeckich strażaków. - Po dojeździe dostępu na miejsc ustalono, że awarii uległ zawór do tankowania i powstała nieszczelność i wyciek gazu. Ewakuowano 11 osób z okolicznych budynków. najbliżej tego domu i butli wyznaczona została strefa niebezpieczna i podjęto próbę zakręcenia gazu. Działania zastępów trwają. Strażacy czekają na pracownika z Bałtykgazu