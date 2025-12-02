Prof. Krzysztof Rogatka w „Rozmowie Dnia": Obie stolice województwa bardzo dobrze wypadły w rankingu „Rzeczpospolitej"

2025-12-02, 09:00  Adriana Andrzejewska-Kuras / Redakcja
Prof. Krzysztof Rogatka. / Fot. Marcin Świtoniak

Prof. Krzysztof Rogatka. / Fot. Marcin Świtoniak

W prestiżowym rankingu sklasyfikowano największe samorządy województwa kujawsko-pomorskiego. Które miejsca zajęły i co miało na to wpływ?

Największy sukces zanotował Toruń, który z 45. pozycji awansował na 12. Bydgoszcz z 11. miejsca spadła na 17., a Włocławek nieco awansował - z 48. na 45. miejsce.

- Takie rankingi dają nam czytelną informację o tym, jaka jest pozycja miasta na tle innych. Dwie stolice województwa bardzo dobrze wypadły - uważa prof. Krzysztof Rogatka z Katedry Studiów Miejskich i Zrównoważonego Rozwoju UMK w Toruniu, który był gościem „Rozmowy Dnia" w Polskim Radiu PiK. - W rankingu wzięto pod uwagę cztery kluczowe elementy, które wpływają na funkcjonowanie każdego miasta: finanse, infrastrukturę, społeczeństwo i środowisko.

Zdaniem naukowca z UMK, w przypadku Bydgoszczy decydującą rolę miały kwestie związane z infrastrukturą i środowiskiem.

- Wyspa Młyńska i szlak Kanału Bydgoskiego to elementy wokół których Bydgoszcz snuje swoją historię miejską - mówi. - Z kolei Włocławek dokonał ostatnio bardzo dużo w kwestii mieszkalnictwa m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Patrzę na Włocławek przez taką lupę rewitalizacyjną. Wiele projektów zostało bardzo dobrze wykonanych, co za kilka lat będzie miało wpływ na jego konkurencyjność w kolejnym rankingu „Rzeczpospolitej".

Co zapewniło Toruniowi tak wysoką lokatę?

- Ma szereg mocnych stron. Dobre położenie i infrastrukturę, która była brana pod uwagę w tym rankingu. Dostęp do A1 i bliskość S10 poprawia komunikację. W Toruniu niezwykle popularna jest kwestia budżetu obywatelskiego, co jest ważnym elementem działań miejskich - uważa prof. Krzysztof Rogatka. - Toruń jest wygodnym miastem do życia. Jest takim miastem kompaktowym. W jego strategii mocno stawia się na rozwój zrównoważony, na rozwój terenów zielonych, aby wszystkim żyło się lepiej.

Nad czym miasta w naszym regionie powinny jeszcze popracować, aby wzmocnić swoją pozycję?

- Wyzwaniem będzie na pewno dostosowanie dokumentów strategicznych do znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń, mocno pracują nad planem ogólnym, trwają pracy powiązane ze strategią - mówi prof. Krzysztof Rogatka. - Dla kogoś może się wydawać, że to są tylko dokumenty, ale to, co przeleje się na papier, co jest pewną rekomendacją, pomysłem, ma dużą szansę stać się potem innowacją. Jeszcze kilkanaście lat temu sporo dyskutowano o rewitalizacji, a teraz ona dzieje się prawie na każdej ulicy.

Zdaniem naszego gościa jest kilka elementów, które sprawiają, że mieszkaniec danego miasta może powiedzieć, że dobrze mu się w nim żyje.

- Na pewno dostęp do usług, rozbudowana infrastruktura, rynek pracy, klimat miasta. Nie wolno również zapominać o kwestiach związanych z adaptacją do zmiany klimaty. To obecnie priorytetowe wyzwania - uważa naukowiec.

Cała rozmowa do wysłuchania poniżej.

  • Więcej naszych „Rozmów Dnia" TUTAJ.

Rozmowa Dnia PR PiK - prof. Krzysztof Rogatka

