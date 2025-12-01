Rysiek z „Klanu" w więzieniu w Grudziądzu. Aktor Piotr Cyrwus odwiedził osadzone matki z dziećmi

Dom dla Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu odwiedzili wyjątkowi goście, m.in. Żaklin Hejła autorka serii książek dla dzieci oraz aktorzy Piotr Cyrwus wraz z córką Anną – Marią Stachoń/fot. kpt. Karolina Sławińska
Dom dla Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu odwiedzili wyjątkowi goście: Żaklin Hejła - autorka serii książek dla dzieci, pt. „Świnka Celinka" oraz aktorzy Piotr Cyrwus wraz z córką Anną Marią Stachoń.
Projekt społeczno-edukacyjny pn. „Dzieciństwo z Celinką” powstał z inicjatywy Żaklin Hejły, studentką psychologii i pedagogiki, która postanowiła wesprzeć dzieci przebywające wraz z matkami w izolacji penitencjarnej. Do projektu zaproszeni zostali Piotr Cyrwus, znany aktor teatralny i filmowy, który zaangażowany jest w różnorodne działania społeczne i edukacyjne oraz jego córka, również aktorka Anna Maria Stachoń.
W ramach projektu na terenie grudziądzkiej jednostki zostało zorganizowane spotkanie dla osadzonych matek i ich dzieci, którzy aktualnie przebywają w Domu dla Matki i Dziecka.
Matki i ich dzieci najpierw zostali zapoznani ze światem „Świnki Celinki", do którego wprowadziła ich autorka książeczki.
Następnie Piotr Cyrwus wraz z Anną - Marią Stachoń przeczytali dzieciom wybrane fragmenty książki oraz omówili przekaz jaki płynie z tej bajki. Dodatkową wartością zajęć było to, że osadzone matki miały okazję uczestnictwa w warsztatach wspierających pn. „Jak wydobyć twórczość z siebie i z dziecka”, które poprowadziły Żaklin Hejła oraz Anna - Maria Stachoń.
Mamy dowiedziały się jak mogą dostrzegać mocne strony swojego dziecka, poznały przykładowe zabawy rozwijające wyobraźnię w najprostszy sposób bez zabawek, np. poprzez rymowanki, opowiadanie historii, czy tworzenie bajki o swoim dziecku. Każda z kobiet otrzymała prosty zestaw ćwiczeń rozwijających kreatywność dziecka. W tym czasie ich dzieci spotkały się z maskotką „Świnki Celinki”, z którą twórczo się bawiły.
Kolejnym ważnym punktem spotkania była rozmowa matek i dzieci z aktorami. Osadzone miały wyjątkową możliwość bezpośredniego zadawania pytań na temat pracy na planie filmowym, kulisach zawodu aktora, ciekawostek z teatru i filmu oraz osobistych doświadczeń z kariery naszych gości.
Całe wydarzenie odbyło się we współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz agencji Mistify reprezentującej Żaklin Hejłę.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę