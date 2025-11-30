„Widać po słowie, co u kogo w głowie!" Finał konkurs krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu

2025-11-30, 21:00 Robert Duliński/Redakcja

Przewodnicy z całej Polski rywalizowali w 51. Konkursie Krasomówczym, który odbył się na zamku w Golubiu Dobrzyniu/fot. Robert Duliński

Przewodnicy z całej Polski rywalizowali w 51. Konkursie Krasomówczym, który odbył się na zamku w Golubiu Dobrzyniu. Do finału awansowało pięciu najlepszych mówców konkursu. Zwycięzcą okazał się Adam Nosko – przewodnik z Kwidzyna, który specjalnie dla nas zaprezentował próbkę swojego wystąpienia.

- Uczestnicy są przewodnikami z takich miejscowości jak Malbork, Zakopane, Nowy Sącz i z wielu innych, nie mówiąc o w województwie kujawsko-pomorskim - mówi Stefan Borkowicz prezes golubskiego PTTK. - Codziennie spotykają się setkami, a nawet z tysiącami osób, czyli oni są oratorami, przekaźnikami tego pięknego języka polskiego, opowiadając o historii swoich miast, czy swoich zabytków.



- Wystąpienia były na bardzo wysokim poziomie, zarówno w półfinale, jak i te finałowe - podkreśla Andrzej Długosz – przewodnik turystyczny z Grudziądza. - Publiczność niektórymi wystąpieniami była przejęta - widziałem to. Mówcy potrafili wciągnąć w swoją narrację. Poziom ogólnie oceniam na bardzo wysoki, zresztą jeżeli koło turystyczne wysyła tutaj swojego przedstawiciela, to przeważnie wysyła takiego, który zna się na swojej robocie, który operuje pięknym językiem. Mamy tutaj także do czynienia z językiem literackim oraz z dialektami. Są z nami przedstawiciele Kaszub, Podhala, także widać wyraźnie, jak bogata jest polszczyzna w swojej literackiej formie i w dialekcie.



Do finału konkursu awansowało dwoje przedstawicieli naszego województwa: Szymon Wiśniewski i Barbara Jasińska, oboje z Golubia Dobrzynia.