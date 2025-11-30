„Widać po słowie, co u kogo w głowie!" Finał konkurs krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu

2025-11-30, 21:00  Robert Duliński/Redakcja
Przewodnicy z całej Polski rywalizowali w 51. Konkursie Krasomówczym, który odbył się na zamku w Golubiu Dobrzyniu/fot. Robert Duliński

Przewodnicy z całej Polski rywalizowali w 51. Konkursie Krasomówczym, który odbył się na zamku w Golubiu Dobrzyniu/fot. Robert Duliński

Przewodnicy z całej Polski rywalizowali w 51. Konkursie Krasomówczym, który odbył się na zamku w Golubiu Dobrzyniu. Do finału awansowało pięciu najlepszych mówców konkursu. Zwycięzcą okazał się Adam Nosko – przewodnik z Kwidzyna, który specjalnie dla nas zaprezentował próbkę swojego wystąpienia.

- Uczestnicy są przewodnikami z takich miejscowości jak Malbork, Zakopane, Nowy Sącz i z wielu innych, nie mówiąc o w województwie kujawsko-pomorskim - mówi Stefan Borkowicz prezes golubskiego PTTK. - Codziennie spotykają się setkami, a nawet z tysiącami osób, czyli oni są oratorami, przekaźnikami tego pięknego języka polskiego, opowiadając o historii swoich miast, czy swoich zabytków.

- Wystąpienia były na bardzo wysokim poziomie, zarówno w półfinale, jak i te finałowe - podkreśla Andrzej Długosz – przewodnik turystyczny z Grudziądza. - Publiczność niektórymi wystąpieniami była przejęta - widziałem to. Mówcy potrafili wciągnąć w swoją narrację. Poziom ogólnie oceniam na bardzo wysoki, zresztą jeżeli koło turystyczne wysyła tutaj swojego przedstawiciela, to przeważnie wysyła takiego, który zna się na swojej robocie, który operuje pięknym językiem. Mamy tutaj także do czynienia z językiem literackim oraz z dialektami. Są z nami przedstawiciele Kaszub, Podhala, także widać wyraźnie, jak bogata jest polszczyzna w swojej literackiej formie i w dialekcie.

Do finału konkursu awansowało dwoje przedstawicieli naszego województwa: Szymon Wiśniewski i Barbara Jasińska, oboje z Golubia Dobrzynia.

Mówi Adam Nosko

Mówi Andrzej Długosz

Toruń
Przewodnicy z całej Polski rywalizowali w 51. Konkursie Krasomówczym, który odbył się na zamku w Golubiu Dobrzyniu/fot. Robert Duliński

Region

Przed gęstymi mgłami ostrzegają IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego

Przed gęstymi mgłami ostrzegają IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego!

2025-11-30, 19:42
Zderzenie samochodów w Nowych Marzach. Trzy osoby zostały ranne. Utrudnienia

Zderzenie samochodów w Nowych Marzach. Trzy osoby zostały ranne. Utrudnienia!

2025-11-30, 19:06
Społecznicy szukają kuchni w centrum miasta, by gotować w niej zupę dla ubogich

Społecznicy szukają kuchni w centrum miasta, by gotować w niej zupę dla ubogich!

2025-11-30, 18:50
Tak uczniowie widzą kosmos. Finał Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego [wyniki]

Tak uczniowie widzą kosmos. Finał Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego [wyniki]

2025-11-30, 16:44
Zbiórka dla dzieci, których rodzice są m.in. w śpiączce. O dar serca prosi Fundacja Światło

Zbiórka dla dzieci, których rodzice są m.in. w śpiączce. O dar serca prosi Fundacja Światło

2025-11-30, 15:50
Każdy dzień jest dobry na pomaganie. Charytatywny kalendarz już gotowy. Kupujcie

Każdy dzień jest dobry na pomaganie. Charytatywny kalendarz już gotowy. Kupujcie!

2025-11-30, 13:10
Gepard, Bawół, Jaguar i ich pięciu kolegów na straży włocławskiej zapory. Połamią lód

Gepard, Bawół, Jaguar i ich pięciu „kolegów" na straży włocławskiej zapory. Połamią lód

2025-11-30, 12:00
Archeolodzy odsłonili, fani historii odwiedzili. Spacer po terenie dawnego zamku bydgoskiego

Archeolodzy odsłonili, fani historii odwiedzili. Spacer po terenie dawnego zamku bydgoskiego

2025-11-30, 11:12
W sobotnim pożarze rodzina straciła nowy dom i cały dobytek. Gmina Kruszwica i szkoła ogłaszają zbiórkę [zdjęcia]

W sobotnim pożarze rodzina straciła nowy dom i cały dobytek. Gmina Kruszwica i szkoła ogłaszają zbiórkę [zdjęcia]

2025-11-30, 10:10

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę