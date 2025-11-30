Tak uczniowie widzą kosmos. Finał Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego [wyniki]

XII Wojewódzki Konkursu Astronomiczny im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej/fot.kpcei.pl
Projekty badawcze i oryginalne pomysły artystyczne oraz dziennikarskie zgłosili uczniowie na XII Wojewódzki Konkursu Astronomicznego im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej. W jury zasiadał nasz redakcyjny kolega Piotr Majewski, współprowadzący w PR PiK audycję „Radio Planet i Komet”.
Michał Zaręba rozmawiał z uczestnikami i przewodniczącym Kapituły Konkursu prof. Maciejem Mikołajewskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- Obejrzeliśmy kilka bardzo ciekawych reportaży z obydwu grup wiekowych mówi prof. Maciej Mikołajewski. - Również dzieci ze szkoły podstawowej zaprezentowały kilka pięciominutowych filmów dokumentalnych. Niektóre były szalenie odkrywcze, rzeczywiście dzieci i młodzież potrafiły pokazać nam coś bardzo ciekawego, na przykład odkryć postać polarnika Arctowskiego, który, jak się okazało, był uczniem mojej szkoły w Inowrocławiu. W XIX wieku ukończył obecne Liceum im Jana Kasprowicza, wtedy szkołę niemiecką.
- Jestem z Krzywosądzy, uczęszczam do klasy ósmej szkoły podstawowej. Moja praca miała tytuł „Zmienny księżyc. Badanie kształtu orbity Księżyca i zmian wielkości jego tarczy na niebie". Zacząłem ją robić w wakacje, a skończyłem w październiku. Chciałem udowodnić, że pozorna średnica tarczy księżyca się zmienia, i że jest to związane z kształtem orbity księżyca. Zainspirował mnie pan od fizyki - mówił Igor Szatkowski.
Więcej w relacji Michała Zaręby.
Różne oblicza księżyca Oliwii Jaskulskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy przekonały Jury w kategorii projekt badawczy.
Maria Kozubowicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie była bezkonkurencyjna w kategorii dziennikarskiej i artystycznej.
Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wygrała praca zespołowa Emilii Procek i Damiana Dąbrowskiego z Inowrocławia o Henryku Arctowskim.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizatorem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu.
Na tegoroczną edycję wpłynęło 30 prac konkursowych przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę