Na A1 w powiecie włocławskim mogą być utrudnienia. To efekt wypadku auta
Samochód osobowy uderzył w bariery – do tego wypadku doszło przed 17:00 na Autostradzie A1 w Antoniewie w powiecie włocławskim. Z tego powodu droga była zablokowana, a obecnie ruch prowadzony jest jednym pasem.
Autem podróżowały dwie osoby. Strażacy poinformowali, że obie trafiły do szpitala.
Droga w kierunku Łodzi po tym wypadku została na godzinę zablokowana między węzłami Kowal a Kutno Północ. Teraz w miejscu zdarzenia ruch odbywa się jednym pasem.