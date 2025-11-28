2025-11-28, 18:00 Agata Raczek/Redakcja

Szkoła ratowania życia. W podbydgoskiej Brzozie medycy wymieniają się wiedzą i doświadczeniem/fot. Agata Raczek

Rzeczywistość SOR - ów, przygotowanie szpitali na masowe zdarzenia medyczne, nowoczesne technologie w służbie ratowania życia - między innymi na te tematy dyskutują w Brzozie ratownicy, lekarze, naukowcy: teoretycy i praktycy.

W podbydgoskiej Brzozie medycy wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniem - to w ramach dwudniowej konferencji „Ratownictwo Medyczne w Praktyce”.



Jarosław Ratkowski, Wojciech Bednarski, Paweł Ropela z firmy RescuLine prowadzili wykład, pt. „Resuscytacja wysokiej jakości".

- Każdy z nas przynosi tutaj swoje doświadczenie i wiedzę, którą się dzieli z innymi - mówili Jarosław Ratkowski i Wojciech Bednarski. - Założenia resuscytacji wysokiej jakości pozwalają nam na ograniczenie czynności, które musimy wykonać osobiście przy pacjencie, ponieważ mogą nam pomóc w tym rozwiązania technologiczne. Tu jest nie tylko uciskanie klatki piersiowej, czy wentylacja. To jest szereg różnych procedur, które musimy wykonać - od farmakoterapii, po zabezpieczenie dróg oddechowych.



W programie także zagadnienia dotyczące pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w SOR i ZRM, zasad obezwładniania pacjenta agresywnego w praktyce zespołów ratownictwa medycznego oraz SOR, przygotowanie SOR do działania w razie wystąpienia zdarzenia masowego.



Wydarzenie potrwa do soboty. Uczestniczą w nim specjaliści z całego kraju. Konferencja odbywa się zarówno stacjonarnie, jak i online. Program wydarzenia jest: TUTAJ



Więcej w relacji Agaty Raczek.