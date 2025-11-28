Społecznicy przypominają o dorocznej akcji „Ciepło serca w słoiku". Jest też zbiórka darów

2025-11-28, 16:27 Monika Siwak/Redakcja

Mieszkańcy regionu już po raz dwudziesty będą mogli podzielić się „Ciepłem serca w słoiku". Tak nazywa się przedświąteczna akcja pomocy potrzebującym w Bydgoszczy. Jednocześnie - do 19 grudnia trwa zbiórka darów.

W pierwszy dzień świąt 25 grudnia między 11.00 a 12.00, do Jadłodzielni przy Gdańskiej 79 w Bydgoszczy można dostarczyć to, czego już nie zjemy przy świątecznym stole, a co będzie dla wielu osób jedyną świąteczną potrawą.



- Im nas więcej, tym skuteczniej możemy pomagać - mówi Ireneusz Nitkiewicz z bydgoskiej jadłodzielni „Wspólna spiżarnia". - Finał akcji w pierwszy dzień świąt. Zapraszamy tych, którzy chcą podzielić się ciepłym posiłkiem, więc można przynieść zagrzany bigos, barszcz. Jedzenie świąteczne powinno być ciepłe. Jest zimno, my wrócimy do ciepłych domów, a osoby w kryzysie bezdomności będą jeść te potrawy gdzieś na ulicach, więc dobrze by było, gdyby nieco podgrzać, tzw. dania ciepłe przed zapakowaniem do słoików. Można też podzielić się świątecznym ciastem, np. makowcem.

- Część osób mówi, że dla nich ta akcja w święta pokazuje, że puste miejsce przy stole może mieć jakiś realny wymiar - dodaje Ireneusz Nitkiewicz.



Sylwia Bartczak z Fundacją Chlebek, Twarożek i Kiełbasa zaprosi potrzebujących na ciepłą pożywną zupę. A Tomasz Ritter podpowiada, że cenna będzie także pomoc w rozdzielaniu żywności - każdy rodzaj wsparcia jest mile widziany.



Daria Bator z Fundacji Chcepomagam dodaje, że w tym roku troszeczkę zmieni się wsparcie dla dzieci. Będzie zbiórka pieniężna na zakup prezentów dla dzieci na przykład, biletów do kina. Pieniądze można przelewać na konto zbiórki na stronie www.chcepomagam.pl



Co do już rozpoczętej zbiórki żywności, Monika Drapińska podpowiada, że przyjmowana jest żywność o przedłużonym terminie ważności: konserwy, makaron, kaszę, dania gotowe, słodycze, środki do higieny, kosmetyki.



Zebrane jedzenie, dary i pieniądze trafią do dzieci z domów dziecka, osób bezdomnych, seniorów. Jedzenie o przedłużonej ważności, kosmetyki, słodycze można przynosić do 19 grudnia m.in. do Bydgoskiej Szkoły Wyższej przy Unii Lubelskiej, do firm Expert Auto przy ulicy Dąbrowa 46 i Euromaster Landowscy przy Łęczyckiej 51.



