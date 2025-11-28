Społecznicy przypominają o dorocznej akcji „Ciepło serca w słoiku". Jest też zbiórka darów

2025-11-28, 16:27  Monika Siwak/Redakcja
Mieszkańcy regionu już po raz dwudziesty będą mogli podzielić się „Ciepłem serca w słoiku". Tak nazywa się przedświąteczna akcja pomocy potrzebującym w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Mieszkańcy regionu już po raz dwudziesty będą mogli podzielić się „Ciepłem serca w słoiku". Tak nazywa się przedświąteczna akcja pomocy potrzebującym w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Mieszkańcy regionu już po raz dwudziesty będą mogli podzielić się „Ciepłem serca w słoiku". Tak nazywa się przedświąteczna akcja pomocy potrzebującym w Bydgoszczy. Jednocześnie - do 19 grudnia trwa zbiórka darów.

W pierwszy dzień świąt 25 grudnia między 11.00 a 12.00, do Jadłodzielni przy Gdańskiej 79 w Bydgoszczy można dostarczyć to, czego już nie zjemy przy świątecznym stole, a co będzie dla wielu osób jedyną świąteczną potrawą.

- Im nas więcej, tym skuteczniej możemy pomagać - mówi Ireneusz Nitkiewicz z bydgoskiej jadłodzielni „Wspólna spiżarnia". - Finał akcji w pierwszy dzień świąt. Zapraszamy tych, którzy chcą podzielić się ciepłym posiłkiem, więc można przynieść zagrzany bigos, barszcz. Jedzenie świąteczne powinno być ciepłe. Jest zimno, my wrócimy do ciepłych domów, a osoby w kryzysie bezdomności będą jeść te potrawy gdzieś na ulicach, więc dobrze by było, gdyby nieco podgrzać, tzw. dania ciepłe przed zapakowaniem do słoików. Można też podzielić się świątecznym ciastem, np. makowcem.
- Część osób mówi, że dla nich ta akcja w święta pokazuje, że puste miejsce przy stole może mieć jakiś realny wymiar - dodaje Ireneusz Nitkiewicz.

Sylwia Bartczak z Fundacją Chlebek, Twarożek i Kiełbasa zaprosi potrzebujących na ciepłą pożywną zupę. A Tomasz Ritter podpowiada, że cenna będzie także pomoc w rozdzielaniu żywności - każdy rodzaj wsparcia jest mile widziany.

Daria Bator z Fundacji Chcepomagam dodaje, że w tym roku troszeczkę zmieni się wsparcie dla dzieci. Będzie zbiórka pieniężna na zakup prezentów dla dzieci na przykład, biletów do kina. Pieniądze można przelewać na konto zbiórki na stronie www.chcepomagam.pl

Co do już rozpoczętej zbiórki żywności, Monika Drapińska podpowiada, że przyjmowana jest żywność o przedłużonym terminie ważności: konserwy, makaron, kaszę, dania gotowe, słodycze, środki do higieny, kosmetyki.

Zebrane jedzenie, dary i pieniądze trafią do dzieci z domów dziecka, osób bezdomnych, seniorów. Jedzenie o przedłużonej ważności, kosmetyki, słodycze można przynosić do 19 grudnia m.in. do Bydgoskiej Szkoły Wyższej przy Unii Lubelskiej, do firm Expert Auto przy ulicy Dąbrowa 46 i Euromaster Landowscy przy Łęczyckiej 51.

Więcej w relacji Moniki Siwak.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz

Region

Mieszkańcy Czarnowa zablokowali drogę. Protestowała także mama Kuby, który tam zginął [zdjęcia, wideo]

Mieszkańcy Czarnowa zablokowali drogę. Protestowała także mama Kuby, który tam zginął [zdjęcia, wideo]

2025-11-28, 19:18
Szkoła ratowania życia. W podbydgoskiej Brzozie medycy wymieniają się wiedzą i doświadczeniem

Szkoła ratowania życia. W podbydgoskiej Brzozie medycy wymieniają się wiedzą i doświadczeniem

2025-11-28, 18:00
Prawie 650 kg narkotyków Akcja poznańskiej policji w Kujawsko-Pomorskiem [wideo]

Prawie 650 kg narkotyków! Akcja poznańskiej policji w Kujawsko-Pomorskiem [wideo]

2025-11-28, 17:10
Ognisko ptasiej grypy na fermie kaczek w Kornatowie. Stado liczyło około 24 tys. ptaków

Ognisko ptasiej grypy na fermie kaczek w Kornatowie. Stado liczyło około 24 tys. ptaków

2025-11-28, 15:43
Pacjenci nie odwołują wizyt, przez co wydłuża się kolejka. Najwięcej nieobecności u kardiologa

Pacjenci nie odwołują wizyt, przez co wydłuża się kolejka. Najwięcej nieobecności u kardiologa

2025-11-28, 15:40
Policja z radarami na drogach regionu. Kierowcy ponad tysiąc razy przekroczyli prędkość

Policja z radarami na drogach regionu. Kierowcy ponad tysiąc razy przekroczyli prędkość

2025-11-28, 15:00
Bajkowe widoki na Wisłę Platforma w Górach Łosiowych nową atrakcją regionu [wideo, zdjęcia]

Bajkowe widoki na Wisłę! Platforma w Górach Łosiowych nową atrakcją regionu [wideo, zdjęcia]

2025-11-28, 14:45
Nie żyje druga osoba poszkodowana w wypadku karetki na trasie Żnin-Wągrowiec

Nie żyje druga osoba poszkodowana w wypadku karetki na trasie Żnin-Wągrowiec

2025-11-28, 13:44
44-letni mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych w Toruniu Jest w szpitalu

44-letni mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych w Toruniu! Jest w szpitalu

2025-11-28, 12:52

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę