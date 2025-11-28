„Tak" dla rozwoju polskiego rolnictwa, „nie" dla Mercosur. Rolnicy spotkali się z wiceminister Gromadzką

2025-11-28, 10:45 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Spotkanie wiceminister rolnictwa Małgorzaty Gromadzkiej z rolnikami w Karolewie/fot. Natasza Trzebuchowska

Kilkudziesięciu rolników przyszło na spotkanie z wiceminister rolnictwa Małgorzatą Gromadzką w Karolewie (powiat bydgoski).

- Gdyby rolnicy oddawali świnie za darmo, kiełbasa byłaby tylko o 4 zł tańsza – mówili rolnicy. - Przede wszystkim chodzi o to, żeby rządzący zatroszczyli się o nasze rynki zbytu – tak, żebyśmy mieli gdzie bezpiecznie i za godziwe pieniądze sprzedać swój towar.



- Najważniejsza jest diagnoza, żeby zbudować odpowiednią strategię - odpowiadała im minister Małgorzata Gromadzka, która w rozmowie z Polskim Radiem PiK potwierdziła także stanowisko sprzeciwu rządu wobec umowy Mercosur. - To jest kwestia wprowadzania pewnych rozwiązań systemowych, które nie były wprowadzone przez lata - tak, żeby producenci czuli zaopiekowanie i sprawczość ze strony państwa - dodała.



Minister zapewniała, że rozmowy trwają. Priorytety to projekt ustawy o funkcji produkcyjnej wsi oraz rozwiązania w kwestii przepisów dotyczących spółdzielczości. Te drugie - rolnicy mają poznać 2 grudnia.



W czwartek miały odbyć się trzy spotkania z wiceminister, a odbyło się jedno. W Łowinie zostało odwołane, a do Pruszcza wiceminister nie dotarła z przyczyn zawodowych. W naszym regionie miała być od godz. 11.00, a była od godz. 19.00. Spóźnienie wiceminister wywołało oburzenie wśród rolników.