Wojewoda zaprasza do pracy. Niekoniecznie w mundurze, ale zawsze „Dla Polski" [zdjęcia]

2025-11-27, 18:00 Tatiana Adonis/Redakcja

Jak wygląda praca w administracji publicznej i służbach mundurowych - tego mogła dowiedzieć się młodzież odwiedzająca Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, gdzie zorganizowano Targi Pracy „Pracuj dla Polski”.

Wydarzenie było skierowane do osób zainteresowanych pracą w instytucjach podległych wojewodzie. Swoje stoiska mieli m.in. policjanci, strażacy, Wojska Obrony Terytorialnej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 oraz Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego czy urzędowe wydziały. Targi przyciągnęły tłumy uczniów z całego regionu.



Uczniowie dowiedzieli się m.in., że praca w służbach nie zawsze wiąże się z noszeniem munduru. Przykładem jest chociażby Państwowa Straż Pożarna, która poszukuje do swoich szeregów także pracowników cywilnych, podobnie jak Policja. Z kolei Centrum Powiadamiania Ratunkowego przyjmie osoby znające język, odporne na stres i szybko piszące na klawiaturze - reszty nowozatrudnieni nauczą się od pracodawcy, na miejscu.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.