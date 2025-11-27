CBA bada umowy Fundacji Lux Veritatis. Ojciec Rydzyk: „Nie mamy nic do ukrycia"

Ojciec Tadeusz Rydzyk. Fot. Wikipedia

Prokuratura chce zbadać całość współpracy między Funduszem Sprawiedliwości a Fundacją „Lux Veritatis" - poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

PK potwierdziła w czwartek, że wejście CBA do Fundacji Lux Veritatis dotyczy badania siedmiu umów z Funduszem Sprawiedliwości z lat 2017–2023. Zabezpieczona dokumentacja ma wyjaśnić okoliczności współpracy, m.in. konkursów, w których korzyść miała uzyskać fundacja.



Chodzi o siedem umów

O postępowaniu Prokuratury Krajowej, na zlecenie której funkcjonariusze CBA weszli w środę do siedziby Fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka i zabezpieczyli dokumenty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, poinformował w czwartek rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

- Jednym z wątków śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości jest współpraca tego funduszu z Fundacją Lex Veritatis. Konkretnie badana jest kwestia siedmiu umów zawieranych w latach 2017-2023. Prokurator uznał, iż aby ustalić wszystkie okoliczności tej współpracy, niezbędnym jest zabezpieczenie całości dokumentacji - powiedział prok. Nowak. Poinformował też, że zażądana przez funkcjonariuszy CBA dokumentacja została wydana dobrowolnie i będzie obecnie analizowana przez prokuraturę.



Prok. Nowak podkreślił też, że dokumentacja między Fundacją Lux Veritatis a Funduszem Sprawiedliwości, o którą wystąpiła prokuratura, jest bardzo szeroka - dotyczy zarówno ubiegania się o dotacje z funduszu, jak i ich przyznania, a także realizacji umów, co wiąże się z wydatkowaniem pieniędzy.



Politycy przebywają na Węgrzech

Rzecznik PK poinformował też, że w związku z tą sprawą nikt z Fundacji Lux Veritatis nie usłyszał zarzutów, choć - jak przypomniał - prokurator sformułował dwa zarzuty wobec byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry, dotyczące ustawienia konkursów na korzyść Lux Veritatis. Zarzut w tej sprawie dotyczy również zastępcy Ziobry w MS, posła PiS Marcina Romanowskiego, któremu Ziobro miał polecić, by Lux Veritatis wygrała konkurs w ramach Funduszu Sprawiedliwości i otrzymała pieniądze.



Obaj politycy PiS przebywają obecnie na Węgrzech. 22 grudnia planowane jest posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, który ma odnieść się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec Ziobry na trzy miesiące. Prokurator chce postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów m.in. założenia i kierowania „zorganizowaną grupą przestępczą przez okres pięciu lat, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze”.



Z kolei Romanowski otrzymał w ubiegłym roku ochronę międzynarodową na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007. W grudniu ub.r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za nim europejski nakaz aresztowania, lecz węgierskie władze poinformowały, że poseł PiS ma status uchodźcy.



O. Rydzyk: „Nie mamy nic do ukrycia"

W sprawie dokumentacji dotyczącej Fundacji Lux Veritatis o. Tadeusz Rydzyk ocenił, że celem kontroli jest zniszczenie prowadzonego przez niego Radia Maryja i Telewizji Trwam. - Przychodzą do nas ciągle jakieś kontrole, zawracają głowę, wyciągają dokumenty. To jest po prostu takie ciągłe męczenie. Nie mamy nic do ukrycia. Nigdy nie postępowaliśmy wbrew prawu. Nigdy. Staraliśmy się zawsze, żeby wszystko – co do kropki i przecinka – było zgodne z prawem – powiedział o. Rydzyk.



Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Fundusz Sprawiedliwości) jest funduszem celowym, czyli jego środki muszą być wydatkowane wyłącznie na cele funduszu. Fundusz ten powstał w 1997 r., by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie (to pomoc postpenitencjarna). Od 2017 r. fundusz ten otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości.