IMGW ostrzega przed oblodzeniem dróg w 13 województwach! W regionie też „szklanka"

Na drogach może być bardzo ślisko - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej/fot. Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla 13 województw. Prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, a temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 12 st. C.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem, które obejmują województwa: warmińsko-mazurskie, małopolskie, śląskie, opolskie i dolnośląskie oraz część woj. podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Alerty obowiązywać będą od godz. 19 w czwartek, do godz. 10 w piątek.



Prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od minus 6 do minus 3 st. C, w rejonach podgórskich spadki do minus 9 st. C. Temperatura minimalna przy gruncie osiągnie od minus 9 do minus 7 st. C, w rejonach podgórskich do około minus 12 st. C.



Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 proc.



Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.