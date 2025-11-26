Jedzą za mało, za dużo lub zbyt „zdrowo". Konferencja o zaburzeniach odżywiania w Bydgoszczy
„Zaburzenia odżywiania we współczesnym świecie” to hasło konferencji, która odbyła się w Bydgoszczy. W Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na ten temat rozmawiali m.in. psycholodzy, psychoterapeuci, dietetycy i studenci. Spotkanie zorganizowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Młodzi ludzie przyznają, że presja idealnego wyglądu jest wszechobecna, podsycana przez media społecznościowe, reklamy, czy kampanie marketingowe. - W Internecie, w mediach społecznościowych jest duża presja na wygląd...
- Coraz młodsi ludzie widzą nieprawdziwe obrazy i biorą to do siebie, a później czują się gorsi... - mówiła młodzież.
- Zaburzenia odżywiania mogą dotykać osoby w różnym wieku, różnej płci, choć najczęściej dziewcząt - mówi psycholog Małgorzata Kalaczyńska. - Dwukrotnie częściej niż chłopcy, dziewczynki zapadają na zaburzenia odżywiania, aczkolwiek ta przypadłość wśród chłopców to też jest poważny problem.
Anoreksja, bulimia, ortoreksja - to jedne z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń odżywiania. Ich przyczyny są różne, ale często za nimi wszystkimi stoją emocje.
- Są to trudności w rozpoznawaniu i nazywaniu swoich emocji, ale także komunikowaniu własnych potrzeb i nierozwiązywane konflikty, które wtórnie wpływają na powstawanie zaburzeń odżywiania - dodaje psycholog, Dorota Myszka.
Uczestnicy konferencji podkreślali, że skuteczne leczenie zaburzeń odżywiania wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin.
Więcej w relacji Tatiany Adonis.