Zderzenie auta osobowego z ciężarówką we wsi Rogóźno-Zamek. Droga zablokowana - AKTUALIZACJA [zdjęcia]

2025-11-25, 19:23  Bartosz Nawrocki/Redakcja
Zderzenie auta osobowego z ciężarówką we wsi Rogóźno-Zamek/fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

Zderzenie auta osobowego z ciężarówką we wsi Rogóźno-Zamek/fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku, do którego doszło na DK 16, między miejscowościami Rogóźno-Zamek a Nowe Mosty. Do zdarzenia doszło około godz. 18:00. Rogóźno-Zamek leży w powiecie grudziądzkim.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy minutę przed godziną 18:00. Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Konieczne było wykonanie dostępu do kierowcy przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Ratownicy zdecydowali, że kierowca został zabrany do szpitala. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że samochód ciężarowy uderzył w słup energetyczny uszkadzając go, dlatego droga jest nadal nieprzejezdna. Trudno powiedzieć, kiedy skończą się utrudnienia - przekazał brygadier Paweł Korgol z KM PSP w Grudziądzu.

Na miejscu działały: JRG 1 Grudziądz, OSP Łasin, OSP Rogóźno.


Od godz. 18:00 droga była nieprzejezdna. Około godziny 21:00 utrudnienia się zakończyły.

Mówi brygadier Paweł Korgol z KM PSP w Grudziądzu

