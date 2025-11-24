Bydgoszcz: dwie osoby zatrzymane w związku z dziecięcą pornografią. Operacja „Game over"

2025-11-24, 15:45  Redakcja
W dniach 17-21 listopada 2025 r. przeprowadzona została operacja „Game over”. Zatrzymano dwie osoby. Zdjęcie ilustracyjne/fot. CBZC

W dniach 17-21 listopada 2025 r. przeprowadzona została operacja „Game over”. Zatrzymano dwie osoby. Zdjęcie ilustracyjne/fot. CBZC

Zatrzymanie dwóch osób za posiadanie pornografii z udziałem małoletnich jest efektem akcji „Game over" przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Bydgoszczy. Analizują oni na bieżąco Internet pod kątem przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

W dniach 17-21 listopada 2025 r. przeprowadzona została operacja „Game over”. Zatrzymano dwie osoby. Podjęte przez funkcjonariuszy działania były efektem prowadzonych przez nich wcześniej czynności operacyjnych i analitycznych, w ramach których wytypowano osoby zaangażowane w tego rodzaju proceder.

Materiały z przeprowadzonych czynności przekazane zostały do Prokuratury Okręgowej w Toruniu, gdzie podejrzanym przedstawiano zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz posiadania treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich i treści pornograficznych przedstawiających wytworzone wizerunki małoletnich uczestniczących w czynnościach seksualnych.

Przesłuchano ich w charakterze podejrzanych i zastosowano wobec środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym: poręczenia majątkowe, dozory Policji oraz zakaz opuszczania kraju. Obie sprawy pozostają w toku.

Toruń

Region

Medialna wojna w rocznicę rozkazu o znakowaniu Żydów. Podajemy mało znane fakty z Włocławka

Medialna wojna w rocznicę rozkazu o znakowaniu Żydów. Podajemy mało znane fakty z Włocławka

2025-11-24, 17:04
Zabójstwo Jarosława Ziętary: w poniedziałek ma się zacząć proces apelacyjny ws. pomocnictwa

Zabójstwo Jarosława Ziętary: w poniedziałek ma się zacząć proces apelacyjny ws. pomocnictwa

2025-11-24, 14:47
Miał przy sobie ponad 2,5 kilograma narkotyków. Toruńscy policjanci zatrzymali handlarza [zdjęcia]

Miał przy sobie ponad 2,5 kilograma narkotyków. Toruńscy policjanci zatrzymali handlarza [zdjęcia]

2025-11-24, 13:30
Miejsce ewakuacji mieszkańców powstaje w Grudziądzu. Inwestycja pochłonie 2 miliony złotych

Miejsce ewakuacji mieszkańców powstaje w Grudziądzu. Inwestycja pochłonie 2 miliony złotych

2025-11-24, 12:55
Robot wyciął raka. Pierwsza taka operacja ginekologiczna w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy

Robot wyciął raka. Pierwsza taka operacja ginekologiczna w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy

2025-11-24, 11:21
Mężczyzna z ranami ciętymi znaleziony pod blokiem w bydgoskim Fordonie. Jego stan jest ciężki

Mężczyzna z ranami ciętymi znaleziony pod blokiem w bydgoskim Fordonie. Jego stan jest ciężki

2025-11-24, 10:03
Leśna szkoła przetrwania dla cywilów. Wojsko prowadzi szkolenia w całej Polsce

Leśna szkoła przetrwania dla cywilów. Wojsko prowadzi szkolenia w całej Polsce

2025-11-24, 10:02
Jak weryfikować treści publikowane przez polityków w sieci Politolog z UKW w Rozmowie Dnia

Jak weryfikować treści publikowane przez polityków w sieci? Politolog z UKW w „Rozmowie Dnia”

2025-11-24, 08:50
Joanna Kondrat z Przemyśla, laureatką konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu

Joanna Kondrat z Przemyśla, laureatką konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu

2025-11-24, 07:50

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę