Bydgoszcz: dwie osoby zatrzymane w związku z dziecięcą pornografią. Operacja „Game over"

Zatrzymanie dwóch osób za posiadanie pornografii z udziałem małoletnich jest efektem akcji „Game over" przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Bydgoszczy. Analizują oni na bieżąco Internet pod kątem przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Podjęte przez funkcjonariuszy działania były efektem prowadzonych przez nich wcześniej czynności operacyjnych i analitycznych, w ramach których wytypowano osoby zaangażowane w tego rodzaju proceder.



Materiały z przeprowadzonych czynności przekazane zostały do Prokuratury Okręgowej w Toruniu, gdzie podejrzanym przedstawiano zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz posiadania treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich i treści pornograficznych przedstawiających wytworzone wizerunki małoletnich uczestniczących w czynnościach seksualnych.



Przesłuchano ich w charakterze podejrzanych i zastosowano wobec środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym: poręczenia majątkowe, dozory Policji oraz zakaz opuszczania kraju. Obie sprawy pozostają w toku.