Miał przy sobie ponad 2,5 kilograma narkotyków. Toruńscy policjanci zatrzymali handlarza [galeria]

2025-11-24, 13:30  Redakcja
Policjanci z Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo zatrzymali handlarza narkotykami/fot. mat. policyjne

Policjanci z Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo zatrzymali handlarza narkotykami/fot. mat. policyjne

Narkotyki i sprzęt zajęty przez policjantów z Torunia/fot. mat. policyjne

Narkotyki i sprzęt zajęty przez policjantów z Torunia/fot. mat. policyjne

Narkotyki i sprzęt zajęty przez policjantów z Torunia/fot. mat. policyjne

Narkotyki i sprzęt zajęty przez policjantów z Torunia/fot. mat. policyjne

Narkotyki i sprzęt zajęty przez policjantów z Torunia/fot. mat. policyjne

Narkotyki i sprzęt zajęty przez policjantów z Torunia/fot. mat. policyjne

Aresztowany 46-latek miał ponad dwa kilogramy amfetaminy, pół kilograma marihuany oraz kilkaset gramów „kryształów”. Handlarz narkotykami został tymczasowo zamknięty na trzy miesiące, ale grozi mu do 12 lat więzienia.

Mężczyzna miał przechowywać zakazane substancje w różnych miejscach, m.in. na terenie jednej z działek położonych w lewobrzeżnej części Torunia. Policjanci zatrzymali 46-latka, gdy ten wsiadał do samochodu. Po przeszukaniu auta, pomieszczenia na działce oraz lokalu zamieszkiwanego przez mężczyznę funkcjonariusze znaleźli znaczne ilości narkotyków. Substancje zostały przekazane do laboratorium, gdzie zostanie przeprowadzona szczegółowa ekspertyza. Ponadto zabezpieczone zostały również telefony, gotówka oraz wagi elektroniczne.

Handlarzowi narkotykowemu został przedstawiony zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Aktualnie przebywa w areszcie, ale grozi mu od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności.

Toruń

Region

Miejsce ewakuacji mieszkańców powstaje w Grudziądzu. Inwestycja pochłonie 2 miliony złotych

Miejsce ewakuacji mieszkańców powstaje w Grudziądzu. Inwestycja pochłonie 2 miliony złotych

2025-11-24, 12:55
Robot wyciął raka. Pierwsza taka operacja ginekologiczna w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy

Robot wyciął raka. Pierwsza taka operacja ginekologiczna w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy

2025-11-24, 11:21
Mężczyzna z ranami ciętymi znaleziony pod blokiem w bydgoskim Fordonie. Jego stan jest ciężki

Mężczyzna z ranami ciętymi znaleziony pod blokiem w bydgoskim Fordonie. Jego stan jest ciężki

2025-11-24, 10:03
Leśna szkoła przetrwania dla cywilów. Wojsko prowadzi szkolenia w całej Polsce

Leśna szkoła przetrwania dla cywilów. Wojsko prowadzi szkolenia w całej Polsce

2025-11-24, 10:02
Jak weryfikować treści publikowane przez polityków w sieci Politolog z UKW w Rozmowie Dnia

Jak weryfikować treści publikowane przez polityków w sieci? Politolog z UKW w „Rozmowie Dnia”

2025-11-24, 08:50
Joanna Kondrat z Przemyśla, laureatką konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu

Joanna Kondrat z Przemyśla, laureatką konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu

2025-11-24, 07:50
W całej Polsce ruszyła akcja Tor. Będzie więcej patroli w okolicach linii kolejowych. Znamy szczegóły

W całej Polsce ruszyła akcja „Tor". Będzie więcej patroli w okolicach linii kolejowych. Znamy szczegóły

2025-11-24, 06:50
Pod Bydgoszczą spłonęło auto. W Jagodowie samochód osobowy uderzył w drzewo i zapalił się

Pod Bydgoszczą spłonęło auto. W Jagodowie samochód osobowy uderzył w drzewo i zapalił się

2025-11-23, 22:00
Niepodległościowe strzelanie w Toruniu. W finale spotkało się 10 najlepszych strzelców

„Niepodległościowe strzelanie” w Toruniu. W finale spotkało się 10 najlepszych strzelców

2025-11-23, 21:10

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę