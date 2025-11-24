Miał przy sobie ponad 2,5 kilograma narkotyków. Toruńscy policjanci zatrzymali handlarza [galeria]

2025-11-24, 13:30 Redakcja

Policjanci z Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo zatrzymali handlarza narkotykami/fot. mat. policyjne Narkotyki i sprzęt zajęty przez policjantów z Torunia/fot. mat. policyjne Narkotyki i sprzęt zajęty przez policjantów z Torunia/fot. mat. policyjne Narkotyki i sprzęt zajęty przez policjantów z Torunia/fot. mat. policyjne

Aresztowany 46-latek miał ponad dwa kilogramy amfetaminy, pół kilograma marihuany oraz kilkaset gramów „kryształów”. Handlarz narkotykami został tymczasowo zamknięty na trzy miesiące, ale grozi mu do 12 lat więzienia.

Mężczyzna miał przechowywać zakazane substancje w różnych miejscach, m.in. na terenie jednej z działek położonych w lewobrzeżnej części Torunia. Policjanci zatrzymali 46-latka, gdy ten wsiadał do samochodu. Po przeszukaniu auta, pomieszczenia na działce oraz lokalu zamieszkiwanego przez mężczyznę funkcjonariusze znaleźli znaczne ilości narkotyków. Substancje zostały przekazane do laboratorium, gdzie zostanie przeprowadzona szczegółowa ekspertyza. Ponadto zabezpieczone zostały również telefony, gotówka oraz wagi elektroniczne.



Handlarzowi narkotykowemu został przedstawiony zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Aktualnie przebywa w areszcie, ale grozi mu od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności.