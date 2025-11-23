Co skrywa morskie akwarium w Myślęcinku? Posłuchajcie kolejnego odcinka „Zooreportera" w Polskim Radiu PiK

2025-11-23, 19:25 Małgorzata Burchardt / Redakcja

W morskim akwarium w Ogrodzie Zoologicznym można zobaczycm.in. błazenka. / Fot. Izabela Langner

W bydgoskim Ogrodzie Zoologicznym można przyjrzeć się mieszkańcom podwodnego świata. Żeby zapewnić im odpowiednie warunki, pracownicy w Myślęcinku muszą obsłużyć wiele urządzeń.

- Stworzenie równowagi w akwarium morskim wymaga naprawdę dużo czasu. Zapewniam, że u nas nie mamy żadnych sztucznych rzeczy. A więc te wszystkie koralowce, rozgwiazdy są organizmami żywymi - opowiada dr Dominika Gulda. - Woda przechodzi przez szereg pomp, jest odpowiednia zasolana. Mamy nawet falowniki, aby woda odpowiednia się poruszała. Ważna jest nawet odpowiednia długość fali światła i odpowiednie chłodzenie.



Kogo spotkamy w morskim akwarium w Myślęcinku?



- Muszę użyć tej nazwy, bo dzieci zawsze pytają: Czy jest Nemo? Tak, mamy także błazenka. Jest też wiele innych organizmów, niekoniecznie ryb - mówi dr Dominika Gulda. - Mamy krewetki, strzykwę... Pod każdym akwarium są obrazki z opisem, a więc jeśli coś ciekawego wypatrzymy, możemy sprawdzić co to takiego jest.



