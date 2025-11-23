Co skrywa morskie akwarium w Myślęcinku? Posłuchajcie kolejnego odcinka „Zooreportera" w Polskim Radiu PiK

2025-11-23, 19:25  Małgorzata Burchardt / Redakcja
W morskim akwarium w Ogrodzie Zoologicznym można zobaczycm.in. błazenka. / Fot. Izabela Langner

W bydgoskim Ogrodzie Zoologicznym można przyjrzeć się mieszkańcom podwodnego świata. Żeby zapewnić im odpowiednie warunki, pracownicy w Myślęcinku muszą obsłużyć wiele urządzeń.

- Stworzenie równowagi w akwarium morskim wymaga naprawdę dużo czasu. Zapewniam, że u nas nie mamy żadnych sztucznych rzeczy. A więc te wszystkie koralowce, rozgwiazdy są organizmami żywymi - opowiada dr Dominika Gulda. - Woda przechodzi przez szereg pomp, jest odpowiednia zasolana. Mamy nawet falowniki, aby woda odpowiednia się poruszała. Ważna jest nawet odpowiednia długość fali światła i odpowiednie chłodzenie.

Kogo spotkamy w morskim akwarium w Myślęcinku?

- Muszę użyć tej nazwy, bo dzieci zawsze pytają: Czy jest Nemo? Tak, mamy także błazenka. Jest też wiele innych organizmów, niekoniecznie ryb - mówi dr Dominika Gulda. - Mamy krewetki, strzykwę... Pod każdym akwarium są obrazki z opisem, a więc jeśli coś ciekawego wypatrzymy, możemy sprawdzić co to takiego jest.

Więcej ciekawostek o zwierzętach posłuchajcie na stronie naszego cyklu „Zooreporter" TUTAJ.

  • Premierowe odcinki „Zooreportera" możecie posłuchać o godz. 11.20 w piątkowej audycji „PiKtogramy" w PR PiK.
  • Odwiedzamy w nim zoo w Myślęcinku i prezentujemy jego mieszkańców.
  • O zwierzętach opowiada dr Dominika Gulda , a rozmawia z nią Małgorzata Burchardt.

Morskie akwarium w Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy. / Fot. Izabela Langner Morskie akwarium w Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy. / Fot. Izabela Langner Morskie akwarium w Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy. / Fot. Izabela Langner

