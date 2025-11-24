W całej Polsce ruszyła akcja „Tor". Będzie więcej patroli w okolicach linii kolejowych. Znamy szczegóły

2025-11-24, 06:50 Tatiana Adonis / Redakcja

W związku z ostatnimi wydarzeniami na terenach kolejowych obowiązuje trzeci stopień alarmowy Charlie. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Policjanci z regionu włączyli się w ogólnopolskie działania związane z ochroną infrastruktury przed dywersją. Wesprą Straż Ochrony Kolei i wojsko.

Ogólnopolską akcję pod kryptonimem „Tor” zarządził Komendant Główny Policji. Funkcjonariusze, współpracując z innymi służbami, będą patrolować tereny infrastruktury kolejowej. Celem działań jest m.in. przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego



- Wspólne działania polegają na realizacji zadań obserwacyjnych, patrolowych, dozorowych, a także gotowości do podjęcia natychmiastowej reakcji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego przy wykorzystaniu statków powietrznych - mówi Przemysław Słomski z biura prasowego kujawsko-pomorskich policjantów. - Policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego realizują zadania na obszarze lokalnych linii kolejowych.



Przypomnijmy, w związku z ostatnimi wydarzeniami na terenach kolejowych obowiązuje trzeci stopień alarmowy Charlie, oznacza to wzmożoną czujność służb oraz intensywniejsze działania prewencyjne.