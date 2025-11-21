Nożownik, który zaatakował 14-latka w Bydgoszczy, z zarzutem usiłowania zabójstwa

2025-11-21, 15:41  Natasza Trzebuchowska / Redakcja
W czwartek (20.11) przesłuchano świadków, został również przeanalizowany monitoring w sklepie. / Fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Do ataku doszło w czwartek (20.11) w kabinie jednej z przebieralni galerii handlowej przy ul. Jagiellońskiej. Poszkodowany nastolatek został kilkukrotnie ugodzony w klatkę piersiową, szyję i ręce.

- Na terenie sklepu pracownicy ochrony ujęli 21-latka, którego przekazali policji. Był trzeźwy - mówi nadkom. Lidia Kowalska, rzecznik bydgoskiej policji.

- Służby zabezpieczyły nóż, który był narzędziem tego przestępstwa. Zabezpieczono także nagrania monitoringu mówi Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - Chłopiec jest Polakiem, mieszkańcem Bydgoszczy. Podobnie napastnik - to Polak, mieszkaniec powiatu bydgoskiego.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że sprawca i ofiara znali się. Na nagraniu ze sklepowego monitoringu widać, że razem weszli do sklepu. 21-latek został w piątek (21.11) przesłuchany. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i trafił do aresztu na trzy miesiące. Może mu grozić dożywocie.

Ugodzony nastolatek trafił do szpitala, jego stan jest już stabilny.


Mówią: nadkom. Lidia Kowalska i prokurator Adrianna Bojarska-Majchrzak

