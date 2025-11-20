Toruń. Podatek od nieruchomości w górę: „na maksa"! Radni z klubu PiS byli przeciw

Przeciwko podwyżce podatku od nieruchomości głosował klub PiS/fot. Michał Zaręba
Rada Miasta w Toruniu podniosła podatek od nieruchomości. Stawki wzrosną o 4,5 procent - to maksymalna stawka, ustalona przez ministra finansów. Przeciw głosował klub PiS.
- Mamy powtórkę z rozrywki, czyli z tego, co było w zeszłym roku - mówi Michał Jakubaszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta (Prawo i Sprawiedliwość). - Po raz kolejny mieszkańcy Torunia będą obciążeni stawkami podatków od nieruchomości w maksymalnej dopuszczalnej stawce. Podwyżki na pewno będą odczuwalne.
- Poruszamy się oczywiście w granicach dopuszczonych przez ustawodawcę i nie pobieramy podatków z radością, natomiast potrzebujemy ich na wkład własny do wszystkich inwestycyjnych projektów, jak chociażby budowy ulicy Olsztyńskiej i remonty dróg takich jak Kujawska czy Światowida. Działamy, inwestujemy, budujemy nasze miasto, potrzebujemy więc dochodów - podkreśla Bartłomiej Jóźwiak, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej.
- W praktyce, w przypadku mieszkania 50- metrowego podatek będzie większy o 5 zł w skali roku - mówi Agnieszka Mierzejewska, dyrektor wydziału podatków i Windykacji w Urzędzie Miasta. - W przypadku domku 150 metrowego wraz z gruntem to będzie 29 zł w skali całego roku. Utrzymany zostanie w Toruniu pakiet zwolnień od podatku od nieruchomości: na tworzenie nowych miejsc pracy, na nowe inwestycje, dla branż chronionych, zawodów zanikających i na obiekty sportowe.
Podniesiony zostanie tez podatek od środków transportowych. Zmiany wejdą w życie od nowego roku.
Radni rozpoczęli też dyskusję nad przyszłorocznym budżetem. Miasto na inwestycje chce wydać 308 milinów złotych. Ponad Miliard 300 milionów złotych ma z kolei wynieść złudzenie miasta. Głosowanie na sesji grudniowej.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę