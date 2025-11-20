Toruń. Podatek od nieruchomości w górę: „na maksa"! Jedynie radni z klubu PiS byli przeciw

2025-11-20, 18:50  Michał Zaręba/Redakcja
Przeciwko podwyżce podatku od nieruchomości głosował klub PiS/fot. Michał Zaręba

Przeciwko podwyżce podatku od nieruchomości głosował klub PiS/fot. Michał Zaręba

Rada Miasta w Toruniu podniosła podatek od nieruchomości. Stawki wzrosną o 4,5 procent - to maksymalna stawka, ustalona przez ministra finansów. Przeciw głosował klub PiS.

- Mamy powtórkę z rozrywki, czyli z tego, co było w zeszłym roku - mówi Michał Jakubaszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta (Prawo i Sprawiedliwość). - Po raz kolejny mieszkańcy Torunia będą obciążeni stawkami podatków od nieruchomości w maksymalnej dopuszczalnej stawce. Podwyżki na pewno będą odczuwalne.

- Poruszamy się oczywiście w granicach dopuszczonych przez ustawodawcę i nie pobieramy podatków z radością, natomiast potrzebujemy ich na wkład własny do wszystkich inwestycyjnych projektów, jak chociażby budowy ulicy Olsztyńskiej i remonty dróg takich jak Kujawska czy Światowida. Działamy inwestujemy budujemy nasze miasto potrzebujemy też dochodów - podkreśla Bartłomiej Jóźwiak, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej.

- W praktyce, w przypadku mieszkania 50- metrowego podatek będzie większy o 5 zł w skali roku - mówi Agnieszka Mierzejewska, dyrektor wydziału podatków i Windykacji w Urzędzie Miasta. - W przypadku domku 150 metrowego wraz z gruntem to będzie 29 zł w skali całego roku. Utrzymany zostanie w Toruniu pakiet zwolnień od podatku od nieruchomości: na tworzenie nowych miejsc pracy, na nowe inwestycje, dla branż chronionych, zawodów zanikających i na obiekty sportowe.

Podniesiony zostanie tez podatek od środków transportowych. Zmiany wejdą w życie od nowego roku.

Radni rozpoczęli też dyskusję nad przyszłorocznym budżetem. Miasto na inwestycje chce wydać 308 milinów złotych. Ponad Miliard 300 milionów złotych ma z kolei wynieść złudzenie miasta. Głosowanie na sesji grudniowej.

Relacja Michała Zaręby

Relacja Michała Zaręby z toruńskiej sesji RM

Toruń

Region

Maciej Jastrzębski o sprawcach aktów dywersji: Z Ukrainą łączą ich jedynie paszporty [Wieści ze Wschodu]

Maciej Jastrzębski o sprawcach aktów dywersji: „Z Ukrainą łączą ich jedynie paszporty" [„Wieści ze Wschodu"]

2025-11-20, 18:01
Dziecko i agresywny opiekun. Dramatyczne sceny w bydgoskim autobusie. Policja dziękuje kierowcy

Dziecko i agresywny opiekun. Dramatyczne sceny w bydgoskim autobusie. Policja dziękuje kierowcy

2025-11-20, 15:33
Edukacja przez zabawę. Otwarto innowacyjne laboratorium edukacyjne w Myślęcinku [zdjęcia i wideo]

Edukacja przez zabawę. Otwarto innowacyjne laboratorium edukacyjne w Myślęcinku [zdjęcia i wideo]

2025-11-20, 14:12
Wampirka Zosia trafi do ostromeckiej piwnicy czy do Szwecji Samorządy chcą się bić o dziewczynę

Wampirka Zosia trafi do ostromeckiej piwnicy czy do Szwecji? Samorządy chcą się bić o dziewczynę

2025-11-20, 13:15
Odolion. Zderzenie dwóch samochodów na trasie Włocławek-Toruń. [AKTUALIZACJA]

Odolion. Zderzenie dwóch samochodów na trasie Włocławek-Toruń. [AKTUALIZACJA]

2025-11-20, 12:41
Czy za kilkanaście lat bydgoszczanie będą jeździli metrem Jest taki pomysł

Czy za kilkanaście lat bydgoszczanie będą jeździli metrem? Jest taki pomysł!

2025-11-20, 12:29
Antybiotyki zażywane są za często, przy błędnej diagnozie i dawce. I dlatego nie działają [konferencja]

Antybiotyki zażywane są za często, przy błędnej diagnozie i dawce. I dlatego nie działają [konferencja]

2025-11-20, 12:00
Co kryje kosmos Torunianie przyszli na spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

Co kryje kosmos? Torunianie przyszli na spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

2025-11-20, 11:12
Do tej Paki każdy może dołożyć coś od serca. Prezenty trafią do mieszkańców domów dziecka

Do tej „Paki" każdy może dołożyć coś od serca. Prezenty trafią do mieszkańców domów dziecka

2025-11-20, 09:40

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę