Do tej „Paki" każdy może dołożyć coś od serca. Prezenty trafią do mieszkańców domów dziecka

2025-11-20, 09:40 Tatiana Adonis/Redakcja

Bydgoscy społecznicy chcą przygotować paczki dla podopiecznych domów dziecka w regionie/fot. Tatiana Adonis

Rozpoczyna się akcja „Słodka paka dla dzieciaka”. Bydgoscy społecznicy chcą przygotować paczki dla podopiecznych domów dziecka w regionie. W zebraniu darów może pomóc każdy. Organizatorzy czekają do 19 grudnia. Punkty zbiórek publikujemy niżej.

To druga edycja akcji. Pierwsza odbyła się na Wielkanoc. - Zbieramy rzeczy dla domów dziecka - przypomina Anna Niewiadomska. - Akcję organizujemy głównie w Bydgoszczy, ale wiosenna edycja sprawiła, że dotarliśmy także do placówek z regionu. Darczyńcy potrafią nas zaskoczyć. Nie będą ukrywać - moje mieszkanie było wręcz zasypane rzeczami i udało nam się dzięki temu odwiedzić więcej domów dziecka, niż początkowo zakładałyśmy. To było 6 takich ośrodków, około setka dzieciaków dostała pomoc.



- Zbieramy słodycze - mówi Aurelia Ratajczak. - Ale także artykuły szkolne, nowe zabawki i gry planszowe, kosmetyki dla dzieci i młodzieży, również książki, bo z nich też dzieciaki się bardzo ucieszyły w poprzedniej edycji. Prosimy, żeby te rzeczy były nowe. Dajmy to, co chcielibyśmy podarować, np. swojemu dziecku.



19 grudnia dary zostaną zwiezione w jedno miejsce i posegregowane, a później zacznie się ich rozwożenie. Lista punktów, które przyjmują prezenty jest niżej:





Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4

Optyk Michalscy, ul. Gdańska 28

Brwiove, ul. Pomorska 21

Charlash Studio Paulina Rakoczy, ul. Sieroca 17

Farfalla, ul. Lubustrońska 7

Pracownia Florystyczna H&Ż, ul. Sułkowskiego 13a

Ładnie Wyglądasz, ul. Gawronia 80a

Madame Beauty Studio, ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1