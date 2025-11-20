Do tej „Paki" każdy może dołożyć coś od serca. Prezenty trafią do mieszkańców domów dziecka

2025-11-20, 09:40  Tatiana Adonis/Redakcja
Bydgoscy społecznicy chcą przygotować paczki dla podopiecznych domów dziecka w regionie/fot. Tatiana Adonis

Bydgoscy społecznicy chcą przygotować paczki dla podopiecznych domów dziecka w regionie/fot. Tatiana Adonis

Rozpoczyna się akcja „Słodka paka dla dzieciaka”. Bydgoscy społecznicy chcą przygotować paczki dla podopiecznych domów dziecka w regionie. W zebraniu darów może pomóc każdy. Organizatorzy czekają do 19 grudnia. Punkty zbiórek publikujemy niżej.

To druga edycja akcji. Pierwsza odbyła się na Wielkanoc. - Zbieramy rzeczy dla domów dziecka - przypomina Anna Niewiadomska. - Akcję organizujemy głównie w Bydgoszczy, ale wiosenna edycja sprawiła, że dotarliśmy także do placówek z regionu. Darczyńcy potrafią nas zaskoczyć. Nie będą ukrywać - moje mieszkanie było wręcz zasypane rzeczami i udało nam się dzięki temu odwiedzić więcej domów dziecka, niż początkowo zakładałyśmy. To było 6 takich ośrodków, około setka dzieciaków dostała pomoc.

- Zbieramy słodycze - mówi Aurelia Ratajczak. - Ale także artykuły szkolne, nowe zabawki i gry planszowe, kosmetyki dla dzieci i młodzieży, również książki, bo z nich też dzieciaki się bardzo ucieszyły w poprzedniej edycji. Prosimy, żeby te rzeczy były nowe. Dajmy to, co chcielibyśmy podarować, np. swojemu dziecku.

19 grudnia dary zostaną zwiezione w jedno miejsce i posegregowane, a później zacznie się ich rozwożenie. Lista punktów, które przyjmują prezenty jest niżej:

  • Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4
  • Optyk Michalscy, ul. Gdańska 28
  • Brwiove, ul. Pomorska 21
  • Charlash Studio Paulina Rakoczy, ul. Sieroca 17
  • Farfalla, ul. Lubustrońska 7
  • Pracownia Florystyczna H&Ż, ul. Sułkowskiego 13a
  • Ładnie Wyglądasz, ul. Gawronia 80a
  • Madame Beauty Studio, ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1

Kolejne miejsca zbiórki będą oznaczone plakatem akcji „Słodka paka dla dzieciaka”. Wszelkie informacje będą aktualizowane na stronie wydarzenia na Facebooku.

Więcej w relacji Tatiany Adonis.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz

Region

Czy za kilkanaście lat bydgoszczanie będą jeździli metrem Jest taki pomysł

Czy za kilkanaście lat bydgoszczanie będą jeździli metrem? Jest taki pomysł!

2025-11-20, 12:29
Co kryje kosmos Torunianie przyszli na spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

Co kryje kosmos? Torunianie przyszli na spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

2025-11-20, 11:12
Dlaczego wskaźnik dzietności w Polsce jest tak niski Profesor UMK w Toruniu w Rozmowie Dnia

Dlaczego wskaźnik dzietności w Polsce jest tak niski? Profesor UMK w Toruniu w „Rozmowie Dnia”

2025-11-20, 08:50
Strategiczne inwestycje drogowe w Toruniu. Aż 80 milionów złotych w budżecie na 2026 rok

Strategiczne inwestycje drogowe w Toruniu. Aż 80 milionów złotych w budżecie na 2026 rok

2025-11-20, 08:30
Dwa tiry zderzyły się na S5 między węzłami Trzeciewiec-Bydgoszcz. Pojawiły się utrudnienia [galeria]

Dwa tiry zderzyły się na S5 między węzłami Trzeciewiec-Bydgoszcz. Pojawiły się utrudnienia [galeria]

2025-11-20, 07:58
Włocławek. Są kolejne cztery stacje do oddawania elektroodpadów. Podajemy ich lokalizacje

Włocławek. Są kolejne cztery stacje do oddawania elektroodpadów. Podajemy ich lokalizacje

2025-11-20, 07:00
Łączą je: kultura, sztuka, uniwersytet i UNESCO. Włoska Ferrara zacieśnia więzi z Toruniem

Łączą je: kultura, sztuka, uniwersytet i UNESCO. Włoska Ferrara zacieśnia więzi z Toruniem

2025-11-19, 20:40
Historyczne wydarzenie w regionie. Bydgoszcz i Toruń połączy komunikacja miejska

Historyczne wydarzenie w regionie. Bydgoszcz i Toruń połączy komunikacja miejska

2025-11-19, 19:50
Grudziądz. Wysyłał dziecku pornografię, proponował stosunek seksualny i spotkanie. Jest akt oskarżenia

Grudziądz. Wysyłał dziecku pornografię, proponował stosunek seksualny i spotkanie. Jest akt oskarżenia

2025-11-19, 19:45

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę