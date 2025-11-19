Uwaga na liście! Na osiedlu Kościuszki w Świeciu można się na nich „przejechać" [wideo]

2025-11-19, 17:50 Marcin Doliński / Redakcja

Tak wygląda jeden z chodników na osiedlu Kościuszki w Świeciu. / Fot. Marcin Doliński

Lokatorzy domów na osiedlu proszą nas o pomoc. Chodzi o bezpieczeństwo na chodnikach. Zalega tam gruba warstwa starych i zgniłych liści. Jest niebezpiecznie, bo bardzo ślisko.

- Kiedyś szłam i prawie się przewróciłam. Tyle tam tych liści - mówi jedna z mieszkanek Świecia, a druga dodaje. - Można sobie coś złamać.



- Te skargi są niepokojące, ale proszę mieszkańców o wyrozumiałość. Nie mamy jeszcze pierwszych przymrozków, liście wciąż są na drzewach. Przeprowadzimy kontrolę na tym terenie - mówi Magdalena Arczyńska-Górna z Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Świeciu. - Pewnie ręcznie będziemy musieli je pozbierać.



- Nikt tutaj nie zagrabia, nie zbiera. A obok urzędu miejskiego, to na okrągło jeżdżą z tymi dmuchawami - mówi mieszkaniec Świecia. - Masakara. To jest jak błoto pośniegowe.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

