Zadymienie w zakładach mięsnych „Sokołów" w Osiu w powiecie świeckim. Ewakuowano 250 pracowników

2025-11-19, 08:08 Marcin Doliński / Redakcja

Akcja strażaków w zakładach mięsnych „Sokołów". / Fot. Marcin Doliński

Na szczęście skończyło się na dużym strachu. To nie był pożar.. Zepsuła się jedna z maszyn.

Na terenie zakładów mięsnych Sokołów w Osiu działało 11 zastępów straży pożarnej.



- W związku z zadymieniem, teren zakładu musiało opuścić około 250 osób - mówi kpt. Adam Gwizdała z PSP w Świeciu. - Nikomu nic się nie stało. Sytuacja jest opanowana.



- Ewakuowani pracowni trafili do Gminnego Ośrodka Kultury oraz sali szkoleniowej straży pożarnej - mówi Michał Grabski, wójt gminy Osie.