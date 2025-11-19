Zadymienie w zakładach mięsnych „Sokołów" w Osiu w powiecie świeckim. Ewakuowano 250 pracowników
Na szczęście skończyło się na dużym strachu. To nie był pożar.. Zepsuła się jedna z maszyn.
Na terenie zakładów mięsnych Sokołów w Osiu działało 11 zastępów straży pożarnej.
- W związku z zadymieniem, teren zakładu musiało opuścić około 250 osób - mówi kpt. Adam Gwizdała z PSP w Świeciu. - Nikomu nic się nie stało. Sytuacja jest opanowana.
- Ewakuowani pracowni trafili do Gminnego Ośrodka Kultury oraz sali szkoleniowej straży pożarnej - mówi Michał Grabski, wójt gminy Osie.