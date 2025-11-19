Zadymienie w zakładach mięsnych „Sokołów" w Osiu w powiecie świeckim. Ewakuowano 250 pracowników

2025-11-19, 08:08  Marcin Doliński / Redakcja
Akcja strażaków w zakładach mięsnych „Sokołów". / Fot. Marcin Doliński

Akcja strażaków w zakładach mięsnych „Sokołów". / Fot. Marcin Doliński

Na szczęście skończyło się na dużym strachu. To nie był pożar.. Zepsuła się jedna z maszyn.

Na terenie zakładów mięsnych Sokołów w Osiu działało 11 zastępów straży pożarnej.

- W związku z zadymieniem, teren zakładu musiało opuścić około 250 osób - mówi kpt. Adam Gwizdała z PSP w Świeciu. - Nikomu nic się nie stało. Sytuacja jest opanowana.

- Ewakuowani pracowni trafili do Gminnego Ośrodka Kultury oraz sali szkoleniowej straży pożarnej - mówi Michał Grabski, wójt gminy Osie.

Relacja Marcina Dolińskiego

Świecie nad Wisłą
Akcja strażaków w zakładach mięsnych „Sokołów". / Fot. Marcin Doliński

