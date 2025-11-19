Dr hab. Mitrovits Miklós w „Rozmowie Dnia": Od tysiąca lat polsko-węgierska relacja jest unikalna w skali światowej

2025-11-19, 09:04 Maciej Wilkowski / Redakcja

Dr hab. Mitrovits Miklós był gościem „Rozmowy Dnia" PR PiK. / Fot. Izabela Langner

Jak Węgrzy komentują pobyt w ich kraju polskich polityków, którzy w Polsce mają postawione prokuratorskie zarzuty? Czy węgierska opozycja wygra wybory i zakończą się wieloletnie rządy Viktora Orbana?

Gościem Macieja Wilkowskiego w porannej „Rozmowie Dnia" był dr hab. Mitrovits Miklós, prof. uczelni z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.





- Lengyelek. Tak Węgrzy nazywają Polaków. To słowo pochodzi od nazwy plemienia Lędzian. Żyli na terenach dzisiejszej Małopolski, blisko granicy Węgier. Lędzianie handlowali z Węgrami - opowiada dr hab. Mitrovits Miklós. - Nasza wspólna relacja jest unikalna w skali światowej. Chyba nie ma takich dwóch wspólnot, które od tysiąca lat żyją w przyjaźni. Oczywiście czasami były też spory, nawet wojenne.





Czy nadchodzące wybory mają szansę zmienić układ władzy na Węgrzech?





- Od 2010 roku, gdy Viktor Orban przejął władze, nigdy nie istniała taka opozycyjna partia, która miałaby szansa wygrać wybory. Teraz to się zmieniało. Ugrupowanie Petera Magyara w bardzo szybko zyskało olbrzymie poparcie - mówi dr hab. Mitrovits Miklós. - Czy wygra kwietniowe wybory na Węgrzech? Wygląda na to, że tak. Ale zostało jeszcze dużo czasu.





Podczas „Rozmowy Dnia" nie zabrakło też pytań o przebywających na Węgrzech polityków, którzy w Polsce mają postawione prokuratorskie zarzuty.





- To bardzo utrudnia relacje polsko-węgierskie. Peter Magyar potwierdził publicznie, że jeśli przejmie władze, nowy rząd na pewno anuluje azyl polityczny Marcina Romanowskiego i ewentualnie Zbigniew Ziobry, gdyby o taki wystąpił - twierdzi naukowiec z UKW.

