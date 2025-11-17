„Pierwszą fazę dezinformacyjnej wojny z Rosją przegrywamy". Debata w Inowrocławiu [zdjęcia]

„W jedności siła, w wiedzy przewaga" - to hasło konferencji, która odbywa się w Inowrocławiu. Poświęcona jest bezpieczeństwu i zagrożeniom związanym z wojną na Ukrainie/fot. Powiat Inowrocławski/Facebook
„W jedności siła, w wiedzy przewaga" - to hasło konferencji, która odbywa się w Inowrocławiu. Poświęcona jest bezpieczeństwu i zagrożeniom związanym z wojną na Ukrainie. Na spotkanie zaproszono ekspertów z różnych dziedzin.
- Jak przekazał wicepremier Krzysztof Gawkowski, w zeszłym roku odnotowano 40 tysięcy cyberataków ataków na polską infosferę. Spotykamy się dzisiaj, ponieważ pierwszą fazę fazę, fazę 0, operacji dezinformacyjnej z Federacją Rosyjską przegrywamy. Jedna trzecia narracji w polskiej sieci nosi ślady propagandy rosyjskiej - mówił profesor Irena Lipowicz.
- Przez wiele lat ostatnich lat przyświecało nam ta idea, że „Nigdy więcej wojny". I teraz musimy sobie zadać to pytanie: czy to nigdy więcej już jest teraz, czy nastąpi, ale przede wszystkim w odpowiedzi na to pytanie musimy zawrzeć naszą wiedzę i nasze osobiste przygotowanie do tej sytuacji - mówił pułkownikiem rezerwy Marek Ryszewski.
Zaplanowano wystąpienia ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, a także służb mundurowych. Wśród nich:
prof. dr. hab. Irena Lipowicz (Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
gen. bryg. rez. Krzysztof Mitręga
dr n. med. Przemysław Paciorek (Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy)
ppłk. rez. Marek Ryszewski
Wśród atrakcji konferencji będą pokazy musztry, a także stoiska 2. Pułku Inżynieryjnego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojskowego Centrum Rekrutacji, WOPR i Straży Pożarnej. Konferencji będzie towarzyszyła także wystawa poświęcona najważniejszym aspektom bezpieczeństwa.
