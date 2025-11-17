Te psy uciekły właścicielowi i błąkały się po Nekli. Policjanci „zatrzymali" je na drodze [zdjęcia]

Policja zabezpieczyła psy i przekazała je właścicielowi/ fot. Policja
Funkcjonariusze z bydgoskiej grupy SPEED zatrzymali... dwa psy. Zdezorientowane zwierzęta błąkały się wzdłuż drogi w miejscowości Nekla. Mogło dojść do wypadku. Okazało się, że zwierzęta były „na gigancie" od trzech dni.
W miniony piątek, policjanci z bydgoskiej grupy SPEED - sierż. Mateusz Mrówczyński oraz sierż. Michał Ochociński, podczas patrolu na jednej z ulic w Nekli zauważyli dwa psy błąkające się wzdłuż drogi. Zwierzęta były wyraźnie zdezorientowane i mogły w każdej chwili wbiec na jezdnię, stwarzając zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla kierowców.
Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję. Zabezpieczyli czworonogi, zapobiegając potencjalnemu zdarzeniu drogowemu, a następnie ustalili, kto jest właścicielem obu piesków. Poinformowany o całej sytuacji mężczyzna przyjechał na miejsce i odebrał swoje zguby. Okazało się, że uciekły z ogrodzonej posesji trzy dni wcześniej.
Dzięki szybkiej reakcji policjantów udało się uniknąć niebezpiecznej sytuacji, a psy bezpiecznie wróciły do domu.
Policjanci apelują do właścicieli psów i innych zwierząt domowych o należyte zabezpieczenie posesji oraz regularne sprawdzanie, czy bramy i ogrodzenia nie posiadają uszkodzeń umożliwiających zwierzętom ucieczkę.
Błąkające się po drogach zwierzę nie tylko naraża swoje życie, ale również może doprowadzić do groźnego wypadku. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego pamiętajmy o właściwej opiece nad naszymi pupilami.
