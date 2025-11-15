Przez dwie godziny rolnicy protestowali na S5 w Żninie: „Trzeba zmobilizować rząd do działania"

2025-11-15, 09:58  Marcin Glapiak / Redakcja
Protest trwał dwie godziny. / Fot. Marcin Glapiak



Kilkudziesięciu plantatorów i hodowców domagało się w piątek (14.11.) zdecydowanych działań wobec spadającej opłacalności uprawy warzyw, zbóż oraz w hodowli bydła.

- Trzeba zmobilizować ministerstwo rolnictwa i rząd do działania, aby wynegocjować coś w Brukseli. Zmiany, nowe rozporządzenia, Zielony Ład... Całym problemem rolników jest Bruksela - mówił jeden z rolników.

- Obawiam się dalszych spadków. To przestaje był opłacalne. Przez dwa miesiące cena spadła nam o 30 groszy. Dlatego postanowiłem sprzedawać mleko bezpośrednio do klienta - mówi kolejny z protestujących. - Ile można pracować od godz. 4 rano do 20?

- Ceny płodów rolnych są co najmniej sprzed 25-27 lat, a koszty produkcji każdemu wzrosły - mówią.

Protest trwał dwie godziny. Rolnicy nie blokowali żadnej drogi, ustawili się tak, że byli widoczni z drogi S5.

Relacja Marcina Glapiaka

Żnin
Rolnicy nie blokowali żadnej drogi, ustawili się tak, że byli widoczni z drogi S5. / Wideo: Marcin Glapiak

