Stypendia premiera dla najlepszych uczniów. „Trzeba coś sobie postanowić i do tego dążyć"

2025-11-14, 07:00  Tatiana Adonis/Redakcja
Najlepsi uczniowie szkół ponadpodstawowych z Bydgoszczy i rejonu bydgoskiego otrzymali stypendia premiera/fot. Tatiana Adonis

Są młodzi, zdolni i ambitni - najlepsi uczniowie szkół ponadpodstawowych z Bydgoszczy i rejonu bydgoskiego otrzymali stypendia premiera. Odebrali je podczas uroczystej gali w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Wyróżnionych zostało 121 uczniów.

- Bardzo się cieszę, że mamy tyle zdolnej młodzieży - mówi Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorska kurator oświaty. - Życzę im odwagi, bo trzeba być odważnym w zdobywaniu wiedzy i w samorozwoju. Życzę im, żeby mieli wizję, pomysł na siebie i tę strategię realizowali.

- Moja średnia to 5,17. Dobre wyniki osiąga się przez determinację i wytrwałość w dążeniu do swoich celów i marzeń. Przede wszystkim trzeba sobie coś postanowić i do tego zmierzać. Moim marzeniem jest prowadzenie gospodarstwa rolnego z rodzicami. Mam hodowlę koni, chciałabym ją rozwinąć i mieć jak największą wiedzę na ten temat...

- Planuje pójść na studia zagraniczne, na jakiś profil związany z programowaniem, ale taki bardzo niszowy i związany z kreatywnością, żeby mnie robot później nie zastąpił...

W całym Kujawsko-Pomorskiem jest 244 stypendystów premiera. W piątek (14 listopada) odbiorą je uczniowie z rejonu toruńskiego, a w poniedziałek (17 listopada) włocławskiego. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 500 zł miesięcznie. Przyznawane jest na cały rok szkolny - od września do czerwca.

Podczas uroczystości w Pałacu Młodzieży wręczono także wyróżnienia dyrektorom czternastu szkół średnich, w których uczniowie najlepiej zdali maturę.

Więcej w relacji Tatiany Adonis.

Relacja Tatiany Adonis

