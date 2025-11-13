Marcin Skonieczka w „Rozmowie Dnia": Jeżeli turysta płaci za nocleg 200-300 zł, to nic się nie stanie, jeśli dorzuci dodatkowe 5 zł

2025-11-13, 09:08  Maciej Wilkowski / Redakcja
Poseł Marcin Skonieczka w toruńskim studiu Radia PiK. / Fot. Tomasz Bielicki

Polska 2050 proponuje wprowadzenie opłaty turystycznej. Kto miałby ją płacić, ile miałaby wynosić, co zyskają mieszkańcy danej miejscowości?

Opłata turystyczna miałaby zastąpić dotychczasową opłatę miejscową.

- Opłatę będą mogły wprowadzić wszystkie miejscowości i gminy. To nie jest nic nowego. Wiele miast jak Kraków, Zakopane i Toruń ją pobierało. Ona w żaden sposób nie obciąży mieszkańców danej miejscowości, jedynie turystów - mówi Marcin Skonieczka, poseł Polski 2050, który był gościem Macieja Wilkowskiego w porannej „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK. - Jeżeli ktoś płaci za nocleg 200-300 zł, to nic się nie stanie, jeśli dorzuci dodatkowe 5 zł.

Zdaniem posła Polski 2050 dodatkowe środki miasto mogłoby przeznaczyć m.in. na promocję, aby jeszcze bardziej zwiększyć ruch turystyczny na swoim terenie.

- W każdej sytuacji o wprowadzeniu takiej opłaty decydowałby lokalny samorząd. Z jej płacenia byliby zwolnieni seniorzy oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny - mówi poseł.

Rozmawialiśmy również o pomyśle zwiększenia liczby Klubów Seniora.

- Ich powstanie naprawę zmienia życia w danej miejscowości. Obserwowałem to w Płużnicy, gdzie byłem wójtem. Jako Polska 2050 chcemy to upowszechnić w całej Polsce - mówi Marcin Skonieczka. - Ustawa zakłada, że Kluby Seniora zyskają osobowość prawną. Wystarczy 10 osób powyżej 60 roku życia i już będzie można zarejestrować taki klub. Otrzymywałby co roku od 5 do 7 tys. zł na swoją działalność. Suma uzależniona byłaby od liczby członków.

W „Rozmowie Dnia" podsumowaliśmy także działalność Szymona Hołowni w roli marszałka Sejmu.

- Nasza umowa koalicyjna przewidywała, że po dwóch latach Szymon Hołownia odejdzie - twierdzi Marcin Skonieczka. - To on otworzył Sejm i sprawił, że liczba odwiedzających wzrosła. Starał się traktować wszystkich równo. Na pewno zostanie zapamiętane wprowadzenie przez niego konsultacji społecznych dla projektów, które trafiają do Sejmu. Każdy obywatel może się teraz na ich temat wypowiedzieć.

  • Cała rozmowa do wysłuchania poniżej.
  • Więcej naszych „Rozmów Dnia" TUTAJ.

Rozmowa Dnia PR PiK - Marcin SKonieczka

