Życie na właściwych torach. Tramwaj Zdrowia Psychicznego jeździł w środę po Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-11-12, 16:08 Tatiana Adonis/Redakcja

Tramwaj Zdrowia Psychicznego jeździł w środę po Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

Wsiadając do wagonu można było porozmawiać z psychoedukatorem, zapoznać się z materiałami informacyjnymi oraz dowiedzieć się, gdzie w razie potrzeby uzyskać pomoc psychologiczną. Akcja odbyła się już w Bydgoszczy. Kolejny przystanek: Toruń.

Projekt realizuje fundacja Grow Space przy wsparciu samorządu województwa. Akcja skierowana jest do każdego.



- O zdrowie psychiczne zawsze warto zadbać, jego zaniedbanie jest zagrożeniem nie tylko dla naszego samopoczucia, ale również dla życia - mówi Anna Niewiadomska z Grow Space. - Każda inicjatywa mówiąca o zdrowiu psychicznym jest istotna dla naszego społeczeństwa, szczególnie, że coraz młodsze osoby mają problemy ze zdrowiem psychicznym.

- Nie od dzisiaj wiadomo, że w 2035 roku choroby psychiczne będą główną przyczyną śmierci - mówi Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa. - Oczywiście choroby psychiczne bardzo szeroko rozumiane: od depresji, poprzez problemy w leczeniu innych schorzeń. Jest naprawdę niezwykle ważna sprawa.



- Niedawno byłam w depresji, także wiem co to jest...



- Uważam, że takie akcje są bardzo ważne, bo wielu ludzi nie docenia tego, jak ważna jest psychika i jakie dolegliwości powoduje...



- Myślę, że ludziom brakuje prawdziwych przyjaciół i prawdziwej rozmowy... - mówili pasażerowie tramwaju.



W Bydgoszczy Tramwaj Zdrowia Psychicznego kursował do godz. 16:00 na trasie Las Gdański – Wyścigowa. W czwartek (13 listopada) wyruszy na ulice Torunia.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.