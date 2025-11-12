Pożar w Chełmnie. Jedna osoba nie żyje. Prawdopodobnie doszło do wybuchu [zdjęcia, wideo]

2025-11-12, 13:55 Marcin Doliński/Redakcja

Pożar na ulicy Kwiatowej w Chełmnie/fot. KM PSP Chełmno

Zginął 42-letni mężczyzna, a trzy osoby zostały poszkodowane w pożarze, który wybuchł po godzinie 13:00 w Chełmnie. Palił się budynek mieszkalny przy ulicy Kwiatowej.

- Po godzinie 13:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w budynku jednorodzinnym przy ul Kwiatowej w Chełmnie - przekazał kpt. Kasper Korczak, rzecznik chełmińskich strażaków.

- Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że pożarem objęte są pomieszczenia w piwnicy tego budynku. Trzy osoby ewakuowały się przed naszym przyjazdem, jedna z tych osób była poparzona. W toku działań ustaliliśmy, że w środku jest jeszcze jedna osoba. Znaleźliśmy ją w jednym z pomieszczeń piwnicznych. Poniosła śmierć na miejscu. Działania jeszcze jeszcze trwają, a związane są z oddymianiem pomieszczeń. Sprawę będzie przejmowała policja.



Na miejscu najpierw pojawiło się sześć strażackich zastępów. Później wysłano kolejne cztery.