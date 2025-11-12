Nie żyje dr Michał Janowski. Był wykładowcą na UKW, a także tłumaczem przysięgłym

2025-11-12, 13:04  Redakcja
Nie żyje dr Michał Janowski/fot. Pixabay

11 listopada zmarł dr Michał Janowski. M.in. zajmował się pracą akademicką na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jak informuje UKW, Janowski ukończył studia w 2000 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Siedem lat później na tejże uczelni uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Pracę na UKW zaczął w 2001 roku. Od 2004 roku działał też jako tłumacz przysięgły języka angielskiego. Pomagał uczelni w tłumaczeniowych kwestiach, jednocześnie prowadząc swoją działalność.

Dr Michał Janowski miał 50 lat.

