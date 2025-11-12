Ruszył proces ws. zabójstwa w Nowem. Oskarżonych dziewięciu mężczyzn, jeden odpowie za śmierć

2025-11-12, 12:53 Tatiana Adonis/Redakcja

29-letni Kolumbijczyk (pierwszy od prawej) odpowiada za zabójstwo 41-letniego mężczyzny w Nowem/ Fot. Marcin Doliński, archiwum

W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa w Nowem pod Świeciem. Na ławie oskarżonych zasiadło dziewięć osób: siedmiu Kolumbijczyków i dwóch Polaków. Jeden z obcokrajowców, 29-letni Richard O., odpowie za zabójstwo. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd wyłączył jawność procesu.

Zabójstwo to finał bójki, do której doszło w lipcu tego roku. Według ustaleń, w jednym z lokali w Nowem bawili się Kolumbijczycy, zatrudnieni w pobliskich zakładach mięsnych. W nocy do baru przyszło także kilku mieszkańców Nowego.



Awantura miała rozpocząć się po tym, jak jeden z Polaków potrącił Kolumbijkę stojącą przed lokalem. Kobieta upadła i wówczas jej rodacy poderwali się z miejsc. Pomiędzy mężczyznami doszło do przepychanek, które przerodziły się w bójkę. W ruch poszły m.in. pięści i butelki.

W pewnym momencie 41-letni mieszkaniec powiatu świeckiego został śmiertelnie ugodzony nożem. Cios miał zadać jeden z Kolumbijczyków, Richard O. To on odpowiada w procesie za zabójstwo.



Pozostali usłyszeli zarzut udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym, posłużenia się niebezpiecznym narzędziem w postaci rozbitej butelki oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także ucieczkę przed policją. Jeden z Polaków odpowiada też za posiadanie narkotyków.