Kierowcę ze Świecia czeka długa odsiadka? Mężczyźnie za zabicie kobiety grozi 20 lat

2025-11-10, 11:14 Marcin Doliński/Redakcja

Miejsce zdarzenia/materiały Marcina Dolińskiego

Nawet 20 lat grozi kierowcy, który w niedzielę wieczorem pijany wjechał w 52-latkę, znajdującą się na terenie swojej działki. Kobieta zginęła na miejscu.

O ustaleniach policji w sprawie opowiedziała komisarz Joanna Tarkowska, rzeczniczka policji w Świeciu. – 45-letni kierujący samochodem dostawczym nie dostosował prędkości do panujących warunków. Zjechał z drogi i wjechał na posesję, konkretnie w foliowy tunel, w którym znajdowała się kobieta. W wyniku poniesionych obrażeń zmarła – opisała Tarkowska.



Naszemu reporterowi udało się porozmawiać z partnerem kobiety. – To była moja dziewczyna. Pomagałem jej, nie miała gdzie spać, to nieraz spałem z nią w tej folii. Rano codziennie byłem, m.in. przynosiłem jej obiady z opieki – powiedział.



Policja i prokurator będą wnioskować do sądu o tymczasowy areszt.