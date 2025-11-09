„Godzina dla Marcina". Ekologiczna akcja upamiętniająca zmarłego Marcina Sikorę [zdjęcia]

2025-11-09, 11:29 Tatiana Adonis/Redakcja/Natasza Trzebuchowska

Ta akcja ma upamiętnić Marcina Sikorę/fot. KWP Bydgoszcz/archiwum

Przedstawiciele Fundacji Zielone Jutro w Bydgoszczy chcą uczcić założyciela swojej organizacji. Zmarły dwa lata temu Marcin Sikora był policjantem i społecznikiem znanym z działań na rzecz ochrony środowiska.

Organizował akcje sprzątania lasów i rzek. Zanim założył Fundację i zjednoczył innych we wspólnym celu, sam sprzątał tereny zielone.

- Dlatego nie ma lepszego sposobu na jego upamiętnienie niż posprzątanie okolicy wokół siebie - mówi Kamil Łęczycki i zachęca wszystkich do udziału w akcji pod hasłem „Godzina dla Marcina".

- W tej akcji chodzi o to, żeby zrobić to, co on sam by zrobił, i żeby te jego ideę nie zaginęły. 9 listopada przypada druga rocznica śmierci Marcina. Chcemy uczcić tę datę. Prosimy wszystkich o wyjście na zewnątrz w niedzielę, w dwóch okienkach czasowych: między 11:00 a 12:00 oraz 15 i 16:00. Zabierzmy worek, reklamówkę, by pozbierać parę odpadów, poprawić tym samym wyglądu swojego otoczenia. W te sposób upamiętnimy naszego zmarłego kolegę.



A po zakończeniu akcji zróbcie zdjęcie i wstawcie je na profilu wydarzenia w mediach społecznościowych - zachęca Kamil Łęczycki. Niech to będzie nasz wspólny wkład w czystsze otoczenie i piękne wspomnienie o Marcinie - dodaje.



Więcej: https://www.facebook.com/hashtag/godzinadlamarcina