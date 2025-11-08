Patriotyczne pieśni, dawne zawody i biesiada z ogniskiem. „Dziecięce Graffiti" świętowało [zdjęcia]

2025-11-08, 20:50  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Polonez, patriotyczne pieśni i.. biesiada! - tak świętowali dzień niepodległości podopieczni Fundacji Dziecięce Graffiti/fot. Natasza Trzebuchowska

Podopieczni Fundacji Dziecięce Graffiti obchodzili Święto Niepodległości. Spotkanie odbyło się w nadleśnictwie Żołędowo. Zaplanowano ciekawe warsztaty, wspólne śpiewy i poczęstunek.

Była okazja do rozmowy z leśnikiem i przedstawicielami Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Nie mogło się także obyć bez patriotycznego koncertu.

- Zgodnie z hasłem: „Bóg, Honor, Ojczyzna" chcemy działać na rzecz naszych osób z niepełnosprawnościami - nie wykluczać, a łączyć, bo są tego godni - mówi Piotr Częstochowski z Fundacji Dziecięce Graffiti

- Tutaj są prowadzone w tej chwili warsztaty prezentująca dawne zawody, można powiedzieć, międzywojenne: czyścibut, człowiek od ostrzenia noży, stara pralnia...

- Mamy warsztaty robienia mydełek. U nas można sobie wybrać kolor, zapach, dodać płatki kwiatów i takie własnoręcznie zrobione mydełko zanieść do domu... - mówili członkowie ZHR.

Patriotycznej imprezie towarzyszyło ognisko, a po części oficjalnej uczestnicy bawili się na balu w stylu retro.

