Strzelno uczci młodocianych więźniów stalinowskich czasów. O tym w „Rozmowie Dnia"
Mieli najczęściej od 17 do 19 lat, buntowali się przeciwko narzucanemu komunistycznemu ustrojowi. Trafiali do więzień. Byli torturowani i skazywani na przymusową, katorżniczą pracę. Młodociani więźniowie okresu stalinowskiego zostaną uczczeni w Strzelnie. O tym w dzisiejszej „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK. Gościem Macieja Wilkowskiego była Ewa Jaroszewska.
