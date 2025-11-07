Śmiertelny wypadek przy ul. Kujawskiej w Bydgoszczy. Nie żyje 61-letni pieszy

2025-11-07, 07:30 Redakcja

Śmiertelny wypadek w Bydgoszczy. Zginął 61-letni pieszy

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek na bydgoskim Szwederowie. Zginął 61-latek przechodzący przez ulicę przy ul. Kujawskiej.

- Około godz. 19:30, na przejściu dla pieszych przy ul. Kujawskiej doszło do potrącenia 61-letniego mężczyzny, który, niestety, poniósł śmierć na miejscu. W tej sprawie, w uzgodnieniu z prokuratorem, zatrzymano trzech mężczyzn. Dwóch z nich w chwili zatrzymania było pod wpływem alkoholu. W toku prowadzonego prokuratorskiego śledztwa, będziemy ustalać szczegóły tego wypadku, a także ustalimy, który z mężczyzn kierował pojazdem.



Jak informowali strażacy, w wyniku potrącenia mężczyzna został odrzucony na kilkadziesiąt metrów. To może wskazywać na dużą prędkość pojazdu, który w niego uderzył.