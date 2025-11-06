„Rozmnożył" bezdomnych, żeby mieć pieniądze na hazard. Były pracownik MOPR Toruń przed sądem

2025-11-06, 19:47  Michał Zaręba/Redakcja
W Sądzie Okręgowym w Toruniu trwa proces Piotra R. oskarżonego o wyłudzenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ponad 2,8 mln zł/fot. Michał Zaręba

W Sądzie Okręgowym w Toruniu trwa proces Piotra R. oskarżonego o wyłudzenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ponad 2,8 mln zł. Jak ustalono, pieniądze wypłacał na fikcyjnych bezdomnych. Proceder trwał 9 lat. Podejrzenie przestępstwa zgłosił dyrektor toruńskiego MOPR.

Podczas zeznań w sadzie, Rafał Walter, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, chwalił swojego byłego pracownika.

- Przez te dwa lata naszej współpracy, był jednym z bardziej wyróżniających się pracowników. Po godzinach, jeśli nie odbierał telefonu, to zawsze oddzwaniał. Dokumentację przygotowywał bardzo dobrze. Był uczynny, pomocny. Miał dużą wiedzę na temat osób w kryzysie bezdomności z terenu Torunia. Nie miałem żadnych zastrzeżeń.

Obrończyni oskarżonego zapytała dyrektora, czy Ośrodek zwrócił uwagę, że zwiększyła się liczba bezdomnych.

- Liczba osób w kryzysie bezdomności wzrastała w latach 2016, 2017, 2018, kiedy to pan Piotr prowadził 80 fikcyjnych osób. Te osoby przez lata „funkcjonowały". Ich liczba była więc na podobnym poziomie. Kontrole wewnętrzne przeprowadzane przez kierowników i kontrole zewnętrzne nic nie wykazały.

Na pierwszej rozprawie Piotr R. przyznał się do winy. Przyznał, że tego żałuje. Wyjaśnił, że hazard był jego miłością, ale udało mu się z tego wyjść.

